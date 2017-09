Dempet jubel på SVs valgvake: – Dette blir en thriller

SV har seilt i medvind i de siste månedene av valgkampen, med målinger opp mot åttetallet. De foreløpige prognosene tyder på et godt valg for SVs del, men indikerer likevel at håpet om en blågrønn regjering kan ryke.

Kirsti Bergstø er førstekandidat for SV i Finnmark. Hun er glad på partiets vegne, men legger ikke skjul på at hun var noe skuffet da den første prognosen ble lagt frem klokken 21.00.

– Tallene viser fremgang for SV, og det viser at folk ønsker at kampen mot økende forskjeller skal skjerpes, og at klimautslippene skal reduseres. Det er en oppgave vi håper å ta, men vi håper selvfølgelig å få et flertall det er mulig å ta opp kampen med.

– Man kommer ikke utenom at det ser dårlig ut for et regjeringsskifte nå?

– Det er fremdeles usikkert hvem som kommer over og undere sperregrensa. Det eneste vi kan fastslå nå, er at natten blir en thriller, sier Bergstø.

SVs Kirsti Bergstø er optimistisk på partiets vegne, til tross for at hennes egen stortingsplass i Finnmark ser ut til å ryke. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Trampeklapp og skuffelse

Mandag hadde flere hundre håpefulle møtt opp på konsertlokalet Rockefeller i Oslo, et valgvake-lokale i tråd med SVs rufsete image, for å svaret på om lovende prognoser også ville gi seg utslag i det aller viktigste for partiet:

Regjeringsskifte.

Optimismen var til å ta og føle på da partileder Audun Lysbakken ankom valgvaken like før klokken 20.30.

Lysbakken fortsatte å bygge opp forventningene, og sa til NRK at han hadde håp om et godt resultat. Like etter klokken 21.00 ble Valgdirektoratets prognose offentliggjort, og stemningen falt med mange hakk.

Tidligere SV-minister Heikki Holmås er glad på partiets vegne. Til høsten skal han studere økonomi. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

De foreløpige prognosene tyder på borgerlig flertall og fire nye år som Erna Solberg som statsminister.

Men så, sekunder etterpå, stod jubelen nok en gang i taket: Foreløpige tall viser at SV ligger på femtallet, og med det kan få inn hele 11 stortingsmandater. Det vil i så fall være et veldig godt valg for partiet, sier tidligere SV-minister Heikki Holmås.

– Vi hadde tre mål: Vi skulle kaste Solberg, vi skulle sørge for at SV vokste, og vi skulle gjøre at landet fikk en ny politisk kurs. Akkurat nå er det veldig jevnt, og vi håper på en reprise av 2009.

– Den gang var det veldig jevnt, og vi trakk det lengste strået, sier Holmås, som fra høsten skal fortsette studiene.

Hvem får flertall? PROGNOSE 51,2 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , KRF og V

Kampanje: Valgkampens vinner

Dagen før valget kom også meldingen om at Kampanje har kåret SV til valgkampens vinner, på grunn av et klart og tydelig budskap. Dermed ligger det meste til rette for at SV i år skulle gjøre det bedre enn i 2013, da partiet så vidt kom seg over sperregrensa, med 4,1 prosent.

Nicholas Wilkinson er SVs førstekandidat fra Akershus. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Den gang fikk SV sju stortingsmandater, i år kan et tosifret antall være innen rekkevidde. Partileder Audun Lysbakken har selv sagt at partiet kunne bli dette valgets store overraskelse.

En av dem som etter alle solemerker skal inn på Stortinget for første gang denne høsten er 29 år gamle Nicholas Wilkinson, SVs førstekandidat i Akershus. Tidligere i kveld minnet han salen om at partiet har ligget langt nede, men at det nå er Høyre som er redde for å miste flertallet.

Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat for Oslo SV. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

En annen som skal inn på tinget er Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat for Oslo SV.

– Vi er klare til å kjempe mot økende forskjeller i regjering. Om det ikke blir fra posisjon, skal vi være et gnagsår fra opposisjon, sa Kaski til NRK før valgprognosen var klar.

Audun Lysbakkens uttalte mål har vært å bytte ut den blåblå regjeringen, men ikke for enhver pris. Lysbakken har uttalt at partiet har fem mål som må innfris for et samarbeid:

Kravene innebærer et løft for barnetrygden for at færre barn skal måtte vokse opp i fattige familier, ingen muligheter for å hente profitt fra barnehager, barnevern og asylmottak, en nasjonal lærernorm, ingen åpning av nye områder for oljeboring og klimakutt og støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.