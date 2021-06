Demonstrerte mot cruiseskip i Venezia

Innbyggerne i Venezia ble tatt på senga da et enormt cruiseskip seilte inn i den verdensberømte byen denne uken.

Skipet MSC Orchestra var ikke bare det første siden pandemien startet. Det kom også etter at italienske myndigheter i mars i år lovet at det skulle bli forbudt for cruiseskip å seile helt inn til sentrum av Venezia.

For i flere år har folk kjempet mot cruiseskip i Venezia. De forurenser, bråker og tar enorm plass.

Store protester

Da skipet seilte videre lørdag hadde folk samlet seg i hopetall for å protestere, både til lands og til vanns.

Flaggene til aktivistgruppen No Grandi Navi (ingen store skip) vaiet over store deler av byen.

STOR MOTSTAND: Demonstranter strømmet ut på gata i Venezia for protestere mot det uvelkomne cruiseskipet. SINTE AKTIVISTER: Mange tok båtene sine i bruk under protestene. TETT PÅ: Cruiseskipet ble omringet av småbåter med aktivister. MYE SINNE: Protestene var høylytte. IKKE VELKOMMEN: Folk stod trangt for å markere sin avsky overfor cruiseskip.

Forbudet mot cruiseskipene i Venezia skulle innføres for «å beskytte den kulturelle og historiske arven som ikke bare tilhører Italia, men hele verden», sa den italienske regjeringen i mars.

– Italienske myndigheter har lurt ikke bare Venezias innbyggere, men aviser og opinionen verden over, sier Tommaso Cacciari lederen av No Grandi Navi til The Guardian.

Ikke mulig å bruke den alternative havnen

Da den italienske regjeringen innførte forbudet mot å seile helt inn til det historiske senteret av lagunebyen, var meningen at skipene heller skulle legge til midlertidig i havnen Marghera.

På sikt skulle skipene få en egen cruiseterminal.

Men Giudecca-kanalen som skipene må seile gjennom for å nå Marghera havnen er for smal og grunn. Derfor må det gjøres omfattende arbeider før det er mulig å bruke havnen.

Lederen av No Grandi Navi mener myndighetene visste at de vedtok noe som ikke er gjennomførbart.

– Hele verden rapportere om denne historien, og likevel nå er skipene her igjen. Det er skammelig, sier Cacciari.

ENORME SKIP: Cruiseskipet MSC Orchestra er enormt stort i forhold til bygningene i Venezia. Foto: Miguel Medina / AFP

Bekymring for at skipene får Venezia til å synke raskere

Det er ingen tvil om at store cruiseskipene fører til økt forurensning og bråk, men det er flere ting som bekymrer innbyggerne.

Venezia er bygget på trepæler som er senket ned i sand- og leirbunnen av lagunen byen ligger i. Hvert år synker byen noen centimeter.

Miljøverngrupper hevder at de enorme cruiseskipene fører til sterke strømmer som bidrar til å skade de skjøre fundamentene, og dermed kan føre til at byen synker raskere.

Derfor lovet myndighetene altså at man ikke lenger skulle få lov til å ankre opp skipene i lagunen rett utenfor den berømte Markusplassen.

DOMINERENDE: Et cruiseskip som er ankret opp kan se voldsomt ut fra gateplan i Venezia. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Ikke alle vil bli kvitt cruiseskipene

Det var likevel ikke bare protester mot cruiseskipet MSC Orchestra denne helgen.

En gruppe som kaller seg Si Grandi Navi (ja til store skip), møtte opp med motdemonstrasjon.

Denne bevegelsen støtter de mange i området som er økonomisk avhengige av cruiseindustrien. Mange av dem har vært arbeidsledige under pandemien.

STØTTESPILLERE: En gruppe fra Si Grandi Navi klapper for det første cruiseskipet i Venezia siden pandemien stoppe cruisetrafikken. Foto: Antonio Calanni / AP

Cruiseskipenes internasjonale interesseorganisasjon CLIA forsvarer at cruiseskip nå har begynt å seile inn i sentrum av Venezia igjen.

Direktøren for den italienske delen av organisasjonen sier det er mange som er rammet av pandemien og som ønsker dem tilbake.

– Vi har blitt bedt mange ganger av lokalsamfunnet om å være så snill å komme tilbake, sier Francesco Galietti til The Guardian

Når det gjelder å legge til i andre havner utenfor Venezias lagune sier han at det vil ta minst seks måneder å bygge om en av de nærliggende industrihavnene, slik at de kan ta imot passasjerer.