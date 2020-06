Demonstrasjoner flere steder – flere tusen i Oslo

Flere hundre personer møtte opp ved den amerikanske ambassaden på Huseby i 15-tiden. Det var raskt over tusen personer før toget beveget seg nedover mot Stortinget, der det offisielle arrangementet skjer.

Folk står og går tett fra ambassaden på Huseby i retning Oslo sentrum. Demonstrasjonstoget strekker seg noen kilometer. Politiet har foreløpig fulgt på avstand.

Da demonstrantene nærmet seg Majorstua, var det trolig flere tusen personer i toget, anslo NRKs reporter på stedet.

Mange politibetjenter fulgte med langs Sørkedalsveien. Politiet har også med egne opprørsbiler.

Politiet sier de fokuserer på ro og orden og ikke smittevern.

– Brudd på smittevernreglene

At flere hundre demonstranter har samlet seg i Oslo, Kristiansand og andre steder i Norge i kveld er brudd på smittevernreglene. Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Regelen er at kun 50 personer kan være samlet på et sted.

Politiet droppet 1-metersregel

– Politiet og samfunnet for øvrig setter ytringsfriheten høyt, så politiet kommer ikke til å foreta seg noe opp mot det at det er en større menneskemengde samlet her nå, sier politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til NRK.

MANGE PÅ VEI: Demonstrasjonstog på vei mot Oslo sentrum. Her på Majorstua. Foto: Martin Zondag / NRK

Mange har med seg plakater med «Black lives matter». Andre har teksten «don't sit back and be silent», «we want justice» og «we can't breathe».

Så godt som alle har på seg smittevernmasker.

Mange unge mennesker ropte taktfast: «No justice, noe peace» og gikk ned på knærne.

Å knele er blitt et symbol for å hedre ofre for politivold.

Flyttet

Det er ventet demonstrasjoner flere steder i Norge, blant annet i Oslo, Bergen og Skien.

I går ble arrangementet flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget.

I utgangspunktet hadde nesten 20.000 mennesker meldt interresse for å delta på demonstrasjonen mot rasisme i Oslo.

Bakgrunnen for markeringen er at George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, noe som har ført til voldsomme demonstrasjoner mot politivold over store deler av USA.

Torsdag kveld ble det i siste liten gjort endringer for at fredagens demonstrasjon skal kunne avholdes i tråd med gjeldende smittevernsråd.

DEMONSTRASJONER: Selv om arrangementet er flyttet fra den amerikanske ambassaden til Stortinget, har det møtt opp folk begge steder.

Begrensninger

Nå er det lagt topp til at kun 50 demonstranter møtes foran Stortinget klokka 16. Fra klokken 17 skal det være taler og paroler. I tillegg skal 750 personer med to meters avstand danne en menneskelig kjede gjennom deler av hovedstaden.

I sosiale medier er det imidlertid mange privatpersoner som gir uttrykk for at de er villige til å bryte smittevernreglene, for å få frem sitt buskap fredag.

SPERRER: Politiet setter opp sperringer utenfor den amerikanske ambassaden. Foto: Olav Døvik / NRK

Demonstrasjon i Skien, Kristiansand og Bergen

En stor folkemengde har samlet seg på Festplassen i Bergen sentrum for å demonstrere mot rasisme og politivold.

BERGEN: Demonstrasjon på Festplassen. Foto: NRK

Flere hunder personer har møtt opp til demonstrasjon på Torvet i Kristiansand. Mange har med seg plakater. Mange har også på seg maske.

KRISTIANSAND: Flere hundre demonstrerer. Foto: Morten Klaussen / NRK

I Skien har det vært en stille protest fra politiske partier og organisasjoner. Flerkulturelt utvalg i Skien hadde invitert 50 organisasjoner til punktmarkeringen i Ibsenhuset.

– Dette var sterkt. Alle de politiske partiene, store og små bedrifter, alle tros- og livssynssamfunnene knelte og strakte en arm opp mot rasisme og for en kamp mot den systematiske forskjellsbehandlingen vi har sett mot svarte over år. Jeg er beveget over å ha vært en del av dette, sier initiativtaker i Skien, Odin Adelsten Aunan Bohmann.

SKIEN: Politiske partier, bedrifter og organisasjoner stilte sammen i en protest i Skien.

Han er også leder av flerkulturelt utvalg Skien.

– Hva mener du folk må gjøre nå?

– Jeg tror det viktigste er å bevisstgjøre. Bevisstgjøre ved frokostbordet og arbeidsplassen. Dette er en problemstilling vi er en del av. Systematiske overtramp mot mennesker er noe vi tar avstand fra. Neste gang er det kanskje deg eller meg, og da skal vi også stå sammen i solidaritet, sier Bohmann.