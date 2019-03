Demonstranter hamret løs på kongeparets bil

Tirsdag innledet kongeparet en uke med statsbesøk i Chile.

Med på turen deltar også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Nedenfor følger deler av programmet:

Tirsdag 26. mars:

Kongeparet landet i hovedstaden Santiago på ettermiddagen og ble tatt imot av utenriksminister Roberto Ampuero.

Onsdag 27. mars:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) starter dagen med et møte med sin chilenske kollega Roberto Ampuero.

Deretter åpner de to utenriksministrene et norsk-chilensk havseminar.

Resten av dagen går med til en rekke offisielle mottakelser og besøk for det norske reisefølget. De skal blant annet legge ned en krans ved Bernardo O'Higgings-monumentet, besøke president Sebastián Piñera og kona Cecilia Morel i presidentpalasset, besøke landets høyesterett og kongressbygning.

På kvelden blir det middag for norsk og chilensk næringsliv.

Torsdag 28. mars:

Kongeparet åpner et næringslivsarrangement i Santiago hvor en rekke representanter for norsk og chilensk næringsliv deltar. Her holder også Chiles finansminister Felipe Larraín og fiskeriminister Harald T. Nesvik taler.

Deretter skal tilbakeleveringen av gjenstander Thor Heyerdahl tok med seg fra Påskeøya, markeres på Nasjonalbiblioteket. Her holdes det også et pressemøte med kongeparet, før de drar for å besøke byens ordfører.

Dagen avsluttes med en norsk returmiddag med kulturinnslag, hvor dronningen holder tale og den norske artisten SKAAR opptrer.

Fredag 29 mars:

Kongeparet reiser til den sørlige byen Punta Arenas og tas imot av områdets fylkesmann Jose Fernandez.

Lørdag 30. mars:

Kong Harald og fiskeriminister Harald T. Nesvik åpner et Antarktis-seminar i Punta Arenas. Deretter møter de byens ordfører.

Det blir også tid til en Antarktis-lunsj og bedriftsbesøk hos satellittleverandøren KSAT.

Søndag 31. mars:

Kongeparet reiser på dagstur til Puerto Williams, verdens sørligste by. Her tas de imot av ordfører og guvernør. Deretter besøker de et utsiktspunkt, et antropologisk museum og en seilskole for barn.

1. april:

Kongeparet reiser fra Punta Arenas på formiddagen.