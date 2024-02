I år skal over halvparten av verdens befolkning gå til valgurnene. Blant annet USA, Sør-Korea, Mexico og India skal avholde valg.

Og neste år er det vår tur.

Samtidig har store fremskritt innenfor KI gjort det enkelt å generere troverdige bilder, lyd og video. Og reguleringen av denne teknologien er i stor grad fraværende.

KI gjør det veldig enkelt å lage falsk informasjon som fremstår troverdig. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Ekspertene NRK har snakket med er alle bekymret for hvordan det vil gå med demokratiet i møte med denne teknologien.

Hvordan kan man velge hvis man ikke vet om den informasjonen man baserer valget på er ekte?



På Pressens hus i Oslo sitter noen av de som nå jobber med å sørge for at vi fremdeles kan vite hva som er ekte og hva som er falskt.

Mange faktorer gjør arbeidet med å vite hva som er sant ekstra vanskelig i disse dager. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Faktisk Verifiserbar er en del av Faktisk.no.

Faktasjekkerne her har aldri hatt en vanskeligere jobb enn nå.

Silje Førsund er reportasjeleder i Faktisk Verifiserbar, og jobber samtidig som journalist i Dagbladet.

Faktisk Verifiserbar jobber med å finne ut om bilder og lyd faktisk er ekte. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Førsund peker særlig på tre ting som gjør dagens situasjon mer utfordrende enn noe annet hun har opplevd gjennom sine 20 år som journalist.

– De geopolitiske spenningene som vi ser nå, i kombinasjon med hvor langt KI-teknologien har kommet og hvor fort ting sprer seg, forteller hun.

Lyd er det skumleste

– Lyd er kanskje det jeg er mest urolig for.

Førsund leder arbeidet med å verifisere bilder og lyd hos Faktisk Verifiserbar. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Førsund viser til et eksempel hvor velgere i USA fikk en «telefon» fra Joe Biden som anbefalte dem å bli hjemme på valgdagen. Men det var en KI-generert versjon av stemmen hans de snakket med.

Også i Slovakia har lyd blitt brukt for å påvirke et valg. To dager før valget i fjor ble det lagt ut KI-genererte lydopptak på Facebook av en fremtredende politiker som diskuterte hvordan de kunne jukse til seg seier i valget.

Det prorussiske partiet SMER vant valget og våpenstøtten til Ukraina fra Slovakia forsvant like etter.

Fotografiets troverdighet

Også KI-genererte fotografier er blitt enkelt å generere. Dette skaper store problemer for nyhetsredaksjoner som jobber med bilder, gjerne i et høyt tempo.

Det tar noen ganger lang tid å finne ut om et bilde er ekte eller laget med KI. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Førsund peker på et fotografi fra Gaza på skjermen sin.

Dette er et eksempel på et ekte bilde som ble holdt tilbake fra å bli publisert en stund. Faktasjekkerne måtte bruke tid på å finne ut at det faktisk ikke var KI-generert.

Dette bildet virket litt for «perfekt» og fikk derfor varlsellampene til å gå. Men til slutt viste det seg at det faktisk var ekte. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Det er laget en rekke KI-bilder fra Gaza. Det er gjerne symboltunge bilder av barn. Det kan se ut som om man prøver å skape de ikoniske krigsbildene med KI, forklarer hun.

I dette tilfellet klarte de å verifisere at bildet faktisk var ekte.

– Mediene er nødt til å ha kompetanse på dette. Redaksjonene og deskene må være i stand til å skille ekte fra falsk i mye større grad, sånn at vi ikke havner der at vi lar være å omtale viktige hendelser fordi vi er redde for å publisere et KI-bilde, advarer hun.

Ekstra utsatt nå

Eirik Solheim er ekspert på KI. Han tror vi er i en overgangsperiode nå hvor man er spesielt utsatt.

– Det finnes nå verktøy som lar oss lage falske versjoner av kjente stemmer. Og vi vil nok bli vant til det etter en stund. Men akkurat nå er vi i en periode hvor vi fremdeles tror vi kan stole på en stemme, forteller han.

Solheim tror vi vil slutte å stole blindt på stemmer vi kjenner igjen. Foto: NRK

Han mener løsningen ligger i å stole på redaktørstyrte medier og at du forstår at du må dobbeltsjekke informasjon.

– Hvis det kommer fra de redaktørstyrte mediene, så er det sannsynligvis sant, forteller han.

Men hva tror du skjer i land der redaktørstyrte medier ikke har så stor tillit, som for eksempel i USA?



– Det er veldig vanskelig. Det er svært vanskelig nå, i 2024, når vi skal ha så mange store valg.

I USA har folk mye mindre tillit til mediene enn vi har her i Norge. Foto: AFP

Halve verden velger

– Det at veldig mange land går til valg i år kan gi store politiske endringer. Samtidig har vi ny teknologi, særlig KI-generert informasjon, som vi ikke vet hvordan vil slå ut, forklarer Bente Kalsnes, professor i politisk kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Kalsnes er bekymret for den manglende reguleringen av KI. Foto: Høyskolen Kristiania

Det er knapt regulering av denne nye KI-teknologien på plass. Dette bekymrer eksperten.

– Man har egentlig veldig lite velutviklede kjøreregler når det gjelder KI og hvordan det skal få påvirke samfunn og valg.

Valg vil bli påvirket

– De demokratiske valgene rundt om i verden vil bli påvirket av KI, forteller Sølve Kuraas Karlsen. Han er leder for Tenk, en avdeling i Faktisk.no som lærer unge om kildekritikk.

Karlsen er redd KI er en trussel mot demokratiets viktigste valutta, nemlig tilliten. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Han forklarer at selv om du ikke blir eksponert for KI-generert innhold, så påvirker det faktum at slikt innhold eksisterer hvordan du forholder deg til alt av informasjon.

– Problemet er ikke at du blir lurt, men at du er konstant redd for å bli lurt.

Han frykter at dette gjør at du ikke tør å høre på ting. At du blir skeptisk og mistet tillit.

– Tilliten er fundamentalt for demokratiet, forklarer han.

Dermed er vi i en situasjon hvor man stadig tviler. Man mistenker at det som er ekte er falskt, og at det som er falskt er ekte.

Denne tvilen til ekte innhold blir allerede utnyttet.

Donald Trump har begynt å så tvil rundt ekte videoer. Han hevder at videoer brukt i politiske reklamefilmer av han selv som gjør feil eller dummer seg ut er KI-generert.

Donald Trump hevder ekte video er KI-generert. Foto: Reuters

Hany Farid, professor ved Berkeley og ekspert på propaganda, fortalte The Washington Post at han mener løgnere har en fordel i KI-ens tidsalder.

De kan alltids hevde at video, lyd og bilder som avslører dem er KI-generert, og folk kan være tilbøyelig til å tro på det.

TikTok blir viktig

Professor Kalsnes tror TikTok potensielt kan ha en stor påvirkning på valgene i 2024. TikTok er blitt en veldig populær plattform i mange land, og det er også populært å bruke blant politiske kandidater.

– TikTok blir stadig viktigere. Det er en kjempepopulær plattform i mange land.

Liv Sandberg er TikTok sin sjef for Norden og Sentral-Europa.

NRK møter henne på The Hub. Hun er i Oslo i forbindelse med at TikTok åpner sitt første kontor her.

TikTok åpner i disse dager et eget kontor i Norge. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Sandberg forteller NRK at TikTok føler på et stort ansvar for det politiske innholdet som deles på plattformen, særlig siden de har mange unge brukere.

Hun forteller at TikTok tar KI-generert politisk innhold på alvor, og investerer mye i moderering på plattformen for å oppdage denne typen innhold.

– Det er relativt ny teknologi nå, og vi må lære oss å se hvordan vi skal håndtere denne typen innhold. Men det er viktig å forstå at vi er utrolig strenge med det vi kaller «community guidelines», som er retningslinjene for hvilket innhold man får legge ut på plattformen, forklarer hun.

TikTok sine rettningslinjer krever blant annet at man merker KI-generert innhold som KI-generert.

Ifølge Sandberg bruker TikTok både kunstig intelligens og menneskelige moderatorer for å oppdage KI-generert desinformasjon.

TiKTok bruker både KI og ekte mennesker for å jakte på KI-generert desinformasjon. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Jeg våger å si at vi har flest menneskelige moderatorer av alle sosiale medier. Vi har over 40.000 moderatorer rundt om i verden, som snakker 50 språk, i 100 land. Også norsktalende moderatorer, sier hun.

Vanskelig å faktasjekke TikTok

– Det er veldig vanskelig for oss som overvåker desinformasjon å finne ut hva folk egentlig eksponeres for på TikTok, forteller Karlsen i Tenk.

Alle brukere har en algoritme som er trent på deres egne interesser, dermed er ikke det du eksponeres for nødvendigvis det samme som folk flest eksponeres for.

TikTok ønsker ikke å dele denne informasjonen.

Dermed blir det umulig for faktasjekkere å sjekke det innholdet mange folk blir eksponert for på TikTok.

Karlsen og Førsund sitter begge på Pressens hus i Oslo. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Hadde mediene hatt tilgang til TikTok sine tall, så kunne vi mye enklere imøtegått nye trender, forteller Karlsen.

Krever mer å delta i demokratiet

Han tror vi må forholde oss til informasjon på en helt ny måte dersom demokratiet skal klare seg.

– Generelt kommer en fremtid med mer KI-generert innhold til å kreve at vi kan mer for at vi skal kunne være aktive deltakere i demokratiet.

– Vi må vite hva KI kan brukes til. Vi må vite hvordan våre politikere snakker. Vi må vite hvor vi finner troverdig informasjon, forteller han.

Professor Kalsnes deler Tenk-lederens bekymring.

– Valg er viktig fordi vi skal ta svært viktige beslutninger. Beslutninger om hvem som skal representere befolkningen, påpeker hun.

Derfor er det viktig at informasjonen vi baserer valgene våre på, er riktig.

– Vi aner ikke omfanget og muligheten for hvordan KI kan brukes i en politisk situasjon. Kanskje dukker det opp ting vi ikke har fantasi til å se for oss, som kan få mye å si.