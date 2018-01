Delfin døde av plast på Nesodden

Delfinen som ble funnet død på Nesoddlandet i Oslofjorden i Akershus fredag, har trolig druknet. Marinbiolog Pia Ve Dahlen har undersøkt de døde dyrene.

– Delfinen hadde en tau- og plastvase med en diger fortøyningstrosse viklet rundt ryggfinnen. Den hadde ikke plast i magen på eller tegn til sult eller sykdom, så sannsynligvis har den druknet.

GULFLANKEDELFIN: Delfinen ble funnet død på Nesodden, inntullet i plastsøppel. Foto: Terje L. Bjørsvik / Naturpress

Delfinen er av typen gulflankedelfin, en art som er sjelden i Oslofjorden.

Havhesten, som er en sjøfugl, hadde magen full av plast.

– Fuglen var helt utmagret, den hadde sultet i hjel på grunn av en stor plastklump i magen. Rundt 90 % av alle undersøkte havhester har plast i magen, forteller marinbiologen.

Selen, en steinkobbe, var såpass råtten at Ve Dahlen ikke klarer å slå fast hva den døde av.

STEINKOBBE: Selen ble funnet sammen med den døde delfinen og sjøfuglen på Nesodden. Foto: Terje L. Bjørsvik / Naturpress

Saken ble først omtalt av nettstedet Naturpress.no, som dro ut og tok bilder av de døde dyrene, og varslet marinbiologen.

– Det var som en kirkegård, dystert, men også veldig interessant rent biologisk. Gulflankedelfin, steinkobbe og havhest, en merkelig sammensetning av dyr på et bedd av søppel i fjæra.

SJELDENT SYN: Marinbiolog Pia Ve Dahlen sier det er sjeldent å se tre forskjellige dyr ligge døde på samme sted. Foto: Marte Haraldsen / Marte Haraldsen Photography

Marinbiologen, som er fagansvarlig i Passion for Ocean, minner om at mye som havner i havet er ting vi kaster i do, som for eksempel bomullspinner.

– Alle bør rydde sin lokale strand, og bli med på strandryddedagen 5. mai. Da blir man mer bevisst på hva man forbruker og hva og hvor man kaster ting, sier Ve Dahlen.

Altfor mye søppel fra byggeplasser

Hos Hold Norge Rent er de opptatt av å identifisere kildene til forsøplingen.

– De sier at det var byggplast på delfinen. Vi skal ha seminar for bygg- og anleggbransjen, for å forebygge og for å finne ut hvorfor vi finner så mye bygg- og anleggsavfall i norsk natur, sier daglig leder, Lise Gulbransen, i miljøorganisasjonen.

RYDDER SØPPEL: Lise Gulbransen i Hold Norge Rent tar ansvar for rydding av søppel fra norske strender hver vår. Foto: Hold Norge Rent

– Det kan tenkes at mye avfall kommer fra små og ofte private byggeprosjekter. Grunnen er at mye av dagens regelverk først og fremts gjelder større prosjekter.

Det forteller Sverre Valde, daglig leder i NOMIKO, Norsk miljøkompetanse. Firmaet rådgir bygg- og avfallsbransjen.

For nybygg over 300 kvadratmeter, og riving og rehabilitering av bygg fra 100 kvadratmeter, kreves det avfallsplan og dokumentasjon av avfallshåndteringen.

Tilsvarende krav også for mindre byggeprosjekte ville ha bidratt til mindre forsøpling, mener Valde.

Fant død delfin i fjorden

For halvannen uke siden ble det også funnet en død gulflankedelfin flytende i Oslofjorden. Det var Lars Bjergene som fortalte om delfinen til VG.

– Jeg vet ikke om det er samme delfin som på Nesodden, men den som vi fant hadde ikke noe plastavfall på seg. Så det er ikke sikkert at plast var dødsårsaken, skriver Bjergene i en epost til NRK.