Deler ut gratis mat under ramadan: – Vi vil gi til de som har minst

I dag startet den mulimske høytiden ramadan som regnes som den helligste måneden. Høytiden varer i en måned og avsluttes med id som markerer slutten på ramadan.

Vanligvis innebærer ramadan fellesmiddager i moskeen på Grønland, Oslo med 200 personer. Men grunnet smittevernshensyn utgår det også i år .

Jamil håper det vil en følelse av samhold til de som feirer ramadan

Mange ensomme

Styreleder ved moskeen Arshad Jamil sier det er trist at de ikke får feiret på den tradisjonelle måten men håper at dette tilbudet gir en glede i hverdagen.

– Jeg har vært så bekymret fordi det er andre året moskeen har vært stengt. Mange er ensomme og bor alene. Da kan de tenke at vi har invitert dem på middag.

Moskeen samarbeider med de lokale restauantene Kebabish, Rahma og Oslo Kebab og Pizzahus.

– Jeg lå våken en natt og greide ikke å sove. Jeg tenkte vi måtte gjøre noe hyggelig for lokalsamfunnet. Da kom jeg på denne ideen om gratiskuponger.

Jamil ønsker at dette skal gi glede under høytiden og håper at kupongene går til folk som trenger det mest under pandemien.

Folk som har lyst til å delta kan melde seg på via nettsidene til moskeen.

Khalid Hussain og Ajla Sumic er to av ti som fikk middagskuponger i dag.

– Dette tilbudet betyr mye fordi det er mange som er alene og lengter etter samhold. Jeg tror det hjelper mye for de som trenger noe å se frem til, sier Sumic og legger til:

Sumic tror det er mange som vil sette pris på tilbudet under ramadan

Donerte kupongen

– Det passer godt i ramadan-ånden å sørge for at andre rundt deg også har det bra.

Sumic valgte å donere sin middagskupong videre til sin venninne som er syk.

– Min første tanke da jeg fikk SMSen var å tenke på hvem som fortjente dette mest. Det er viktig å ta vare på hverandre.

Khalid Hussai bor alene og har kjent på ensomheten under denne høytiden.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk kupongen, jeg har aldri vunnet noe!