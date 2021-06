Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag er det registrert 22 nye smittetilfeller området, som blant annet gjelder sentrum i storbyen Sydney, den kjente stranden Bondi Beach, og noen av byens østlige nabolag.

Totalt er 65 mennesker smittet av det lokale utbruddet, ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald.

Dette er en alvorlig utvikling for Australia, som er ett av landene som hittil har lyktes best med å få kontroll på koronasmitten, med drøyt 30.000 smittetilfeller og 910 dødsfall så langt.

Én million rammes

Personer som har bodd eller jobbet i de fire gjeldende nabolagene de siste to ukene er beordret til å holde seg hjemme, med mindre de har en «absolutt nødvendig» grunn til å dra ut.

Nedstengingen vil vare en hel uke, fra fredag. Ifølge BBC vil rundt én million mennesker rammes av tiltakene.

– Vi ser dessverre altfor mange eksempler på arbeidere som kommer inn fra andre områder og blir smittet på arbeidsplassen, for at de så sprer smitten videre, sa delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales på en pressekonferanse fredag.

Delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales Foto: Dean Lewins / AP

Få er vaksinerte

Samtidig ligger landet bak når det kommer til å vaksinere sine innbyggere.

Ifølge The Sydney Morning Herald er bare 3 prosent av alle australiere fullvaksinerte. 23 prosent har fått sin første dose.

Smitten som har spredd seg i Sydney den siste uken er Delta-varianten av koronaviruset.

Delta-varianten har det tekniske navnet B. 1.617.2 og ble først oppdaget i India.

Ifølge Folkehelseinstituttet gir Delta-varianten gir mer alvorlig sykdom enn Alfa-varianten og smitter lettere.

Vil stenge hele byen

Utbruddet knyttes til en limousinsjåfør som var smittet da han kjørte en hel flybesetning fra en internasjonal flygning fra flyplassen i Sydney til et karantenehotell forrige uke.

AMA, som er den australske legeforeningen, mener tiltakene som innføres fredag ikke er nok. De ber om at hele byen stenges ned for å få kontroll på utbruddet, melder Reuters.