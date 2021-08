Deler «seksuelt opphissende» bilder av idrettsstjerner på nett

OL-utøvere som omfavner hverandre i gulljubel. Atleter som fortviler med en tåre i øyekroken når den olympiske medaljedrømmen blir knust.

Bildene fra idrettsfesten i OL i Tokyo har gått verden rundt de siste ukene.

Men på nett deles det også bilder med et helt annet fokus enn på store prestasjoner og spennende oppgjør på idrettsarenaene i Japan.

På Reddit, et av verdens største nettsamfunn, deler folk bilder i en seksualisert kontekst av norske og internasjonale sportshelter i en gruppe med 245.000 medlemmer.

«Takk for at du deler den fantastiske rumpa di»

På nettsamfunnet står det i gruppebeskrivelsen at bildene og filmene som deles i gruppen skal være innhold som er «seksuelt opphissende».

Samtidig er lenkene merket såkalt «NSFW» (not safe for work), en forkortelse på nettet som advarer mot at de inneholder bilder som du ikke kan vise sjefen eller kollegene dine. Ofte pornografi.

I kommentarfeltet diskuterer brukerne OL-atletenes kropp og utseende. Mye av fokuset er på intime kroppsdeler som rumpe, brystvorter og pupper.

I kommentarfeltet legger også noen av Reddits 52 millioner daglige brukere ut grove seksuelle fantasier om idrettsstjernene.

– Helt håpløst

På Reddit-forumet er det også en film som fokuserer på kroppene til de norske strandhåndballkvinnene i bikinitruser blant tusenvis av innlegg.

NORSKE UTØVERE: Skjermdumpen fra Reddit viser hvordan brukerne har lastet opp og kommentert på den norske hekkeløperen Amalie Iuel. Foto: Reddit

– Det er uhøvelig, trist og leit og aldeles håpløst at noen kan holde på slik. Dette er noe som ikke bør skje og som man ikke kan finne seg i på noe vis. I den grad det er mulig å gjøre noe med, så skal vi gjøre det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NRK.

Landslaget i strandhåndball har i lang tid kjempet mot regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Der stilles det følgende krav til kvinnenes drakter:

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene.»

Da sandhåndballkvinnene demonstrerte mot trusereglene og stilte i shorts under en EM-kamp i juli ble de ilagt en bot på 15.000 kroner.

Nyheten gikk verden rundt, og reaksjonene var sterke. Blant annet fra sangeren Pink.

Truseboten går verden rundt Du trenger javascript for å se video.

Kan endre regelverket

Håndballpresident Lio tror bildedelingen på Reddit kan være med på å endre regelverket.

– Det kan hende at en ser at det har problemer ved seg. Nå vet jeg at IHF er godt i gang med arbeidet med å lage forslag til nye drakter til jentene.

Lio forventer at strandhåndballjentene har spilt sin siste kamp i små bikinitruser og sier han tror IHFs regelverk blir endret til høsten.

– Det bør ikke være et arrangement etter dette som har drakter som jentene ikke vil spille i, understreker han.

Under OL i Tokyo har også de kvinnelige tyske turnerne vist sitt standpunkt mot «seksualisering i gymnastikken» ved å konkurrere i heldekkende drakter.

DEKKET KROPPEN: Sarah Voss og de tyske turnerne valgte heldekkende drakter under OL i Tokyo. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Reddit: – Vi fjerner innhold

Til NRK opplyser en talsperson for Reddit at nettsamfunnets retningslinjer «forbyr intime eller seksuelt eksplisitte bilder av noen uten deres samtykke».

På spørsmål om hva selskapet vil foreta seg for å beskytte idrettsstjernene mot den uønskede seksualiseringen opplyser Reddit at de nå evaluerer innholdet i den omtalte diskusjonsgruppen.

– Vi fjerner innhold i nettsamfunnet som bryter disse retningslinjene og reagerer overfor brukere som engasjerer seg i slik oppførsel. I tråd med retningslinjene våre gjennomgår vi den aktuelle gruppen, skriver Reddits presseavdeling i en e-post til NRK.

De siste dagene har selskapet fjernet eller sensurert noen utvalgte innlegg, men gruppen er fortsatt åpen.

Makteliten vil ikke ha forandringer

– Det er jo helt vilt. Vi er i 2021. Vi er ikke kommet lenger enn at kvinnelige OL-utøvere fremdeles skal være sexobjekter for ørten folk, sier Gerd von der Lippe, professor emerita ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun har forsket på temaet kvinner og idrett i kvinnealder og trekker linjer tilbake til 1800-tallet for å forklare hvorfor det er ulike draktreglene for menn og kvinner i idretten.

– Det var menn som var subjekter og skulle ha stemmerett, mens kvinner skulle være objekter og tilpasse seg menn. Noe av det henger igjen.

VILT: Gerd von der Lippe har forsket på temaet kvinner og idrett store deler av livet. Foto: Guro Brattespe Lahus

Idrettssosiologen sier idretten kunne ha forandret dette ved å lytte til utøverne.

– Spesielt unge jenter er sårbare, for de fleste synes jo det er noe feil med kroppen, sier Lippe som mener mange ikke har lyst til å konkurrere fordi de ikke vil at kroppen skal være i fokus.

Hvorfor har vi ikke kommet lenger i dag?

– Det er nok fordi den internasjonale organiserte makteliten ikke vil ha slike forandringer. De er over 50 år og ser forhistorien. Hadde de hatt unge kvinner og menn i 20- 30-årene som maktfolka så hadde forandringene skjedd raskere, mener idrettssosiologen.