Dedikerte Høyre-team følger Ap og Sp

Høyres «Sp-team» teller seks navngitte rådgivere, mens «Ap-teamet» teller fem. Det viser en intern oversikt over hvem som gjør hva i Høyres stortingsgruppe, som NRK har fått tilgang til.

Oversikten er fra november 2020. Det kan ha skjedd endringer siden da, men Høyre vil selv ikke bidra til å avklare dette.

Rådgiverne har en rekke andre formaliserte oppgaver i tillegg til skyggingen av opposisjonspartiene.

– Det er en helt naturlig del av arbeidet i et politisk parti å bidra til å belyse forskjellene mellom partiene. Det har alle partier interesse av, og alle partier gjør det, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland i en skriftlig kommentar.

Følger flere

Høyres Sp- og Ap-team består av rådgivere fra en rekke ulike fraksjoner på Stortinget.

Både justis, finans, utdanning, kommunal og utenriks er representert. De sorterer under politisk avdeling, men flere driver også tidvis med innsalg til pressen og har kontakt med mediene.

-Alle partier gjør det, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Begge teamene er ifølge oversikten utstyrt med en leder, men ingen av dem vil la seg intervjue om saken.

– Vi har mange ansatte som arbeider med å bistå politikerne våre tett innenfor de ulike politikkområdene. Når vi nå er gått inn i et valgår, er den viktigste jobben til alle i Høyre å løfte frem vår plan for å trygge jobber, skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Og Høyres politikk for mer kunnskap i skolen og kortere helsekøer, sier Helleland.

Statsminister Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth fikk tidligere i år mye oppmerksomhet for sin kontakt med Molde-ordfører Torgeir Dahl. I oversikten som NRK har fått se, presenteres han som «avsjekker med SMK». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I tillegg til de to store Sp- og Ap-teamene, har Høyre også et øye på de øvrige opposisjonspartiene.

Egne rådgivere er nemlig satt av til å følge MDG, Rødt og SV – men også den gamle regjeringspartneren Fremskrittspartiet.

Må svare

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier ofte at det gjelder å snakke om egen politikk framfor å angripe andre. Det gjorde hun forrige fulle landsmøtesesong også, i 2019.

Den gang gjorde VG et poeng av at Ap-leder Jonas Gahr Støre angrep Erna Solberg og regjeringen 17 ganger i sin landsmøtetale, mens Solberg helt unngikk angrep på Støre og Arbeiderpartiet da hun talte til sitt landsmøte.

– Jeg tror velgerne er litt lei av å høre politikere som rakker ned på hverandre istedenfor å snakke om egen politikk og egne løsninger, sa Erna Solberg til avisa. Høyre postet i etterkant sitatet på sine egne Facebook-sider.

Høyres ledelse fikk et nytt tilskudd i høst, da Tina Bru erstattet Bent Høie. Erna Solberg og Jan Tore Sanner er de to øvrige i ledertroikaen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Når Trond Helleland nå blir konfrontert med teamene av rådgivere som skygger Ap og Sp, svarer han at Høyre bruker mye tid på svare på angrep fra de andre partiene. Og at han er glad for at partiet har en «dyktig, fast stab» som hjelper politikerne med dette.

– Som største regjeringsparti tåler vi selvsagt å få kjeft, men vi må få lov til å svare og fortelle vår versjon av saker og ting, sier han og fortsetter:

– Alle de politiske vennene på venstresiden, fra Rødt og MDG til Senterpartiet, har kommunikasjonsrådgivere som hjelper politikerne sine å angripe oss. De kommer med påstander, forslag og stadig nye løfter til velgerne, som vi har behov for å følge med på, ettergå og svare på.

– Skitten valgkamp

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener Høyres organisering er oppsiktsvekkende.

Hun sier hun nå forbereder seg på en skitten valgkamp.

Senterpartiets Marit Arnstad Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Jeg har gitt beskjed til de som jobber hos oss, om at vi skal holde fokus på egen politikk og egne saker. At andre partier som Høyre velger å bruke tiden på å snakke om andre partier i stedet for sakene, er opp til dem. Men dersom Høyre har egne grupper som jobber med Sp og Ap, så må jeg nok forberede meg på en skitten valgkamp, sier hun.

– Hvordan legger Sp selv opp arbeidet med å følge regjeringspartiene og planlegge utspill som skal få fram Senterpartiets politikk?

– Jobben til våre rådgivere er først og fremst å løfte Senterpartiets saker og vår politikk. Vi har ikke egne grupper som skal følge andre partier eller regjeringen. Jeg mener det er for mye den type spill, og det ønsker vi ikke å bidra til, sier Arnstad.

Også Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen er overrasket over Høyre.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen sier han er overrasket av Høyres grep. Her med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi har ikke organisert oss på denne måten. Og jeg er kanskje litt overrasket. Samtidig ser jeg jo at Høyre-folk er svært aktive med kommentarer på det våre politikere legger ut i sosiale medier.

– Det er vel dere også?

– Jo da, vi gjør mye av det samme. Men vi har ikke dedikerte rådgivere som følger bestemte partier. For vår del jobber vi mer saksrettet. Ved inngangen til valgkampen er vi for eksempel mer opptatt av sakene som engasjerer i den enkelte valgkrets eller fylke enn i «bobla» på Stortinget, sier Håkonsen.

Større enn redaksjonene

NRK har bedt de fire største partiene oppgi hvor mange kommunikasjonsrådgivere de har.

Tilbakemeldingen viser at det er vanskelig å finne en sammenlignbar måte å telle på, men tallene forteller at Ap, Høyre, Sp og Frp har flere rådgivere enn de aller fleste redaksjoner har dedikerte politiske journalister.

Fakta: Så mange rådgivere har Ap, Sp og Frp Ekspandér faktaboks * Aps kommunikasjonsavdeling på Stortinget hadde i snitt sju medarbeidere ansatt i fjor, opplyser partiet til NRK. I tillegg er seks ansatt ved kommunikasjonsavdelingen på partikontoret på Youngstorget. * Samlet hadde Arbeiderpartiet 45 årsverk ansatt i stortingsgruppa i 2020. Ikke alle driver med mediehåndtering, men flere enn dem som utelukkende jobber med kommunikasjon, er i jevnlig kontakt med redaksjonene. * Senterpartiet oppgir overfor NRK at de har 22,4 årsverk ansatt i stortingsgruppa. Det er langt færre enn Høyre og Ap, som rett nok begge har mer enn dobbelt så mange representanter som Senterpartiet. * Tre av Sps ansatte i stortingsgruppa jobber utelukkende med kommunikasjon, men fagrådgiverne har også i Senterpartiet tidvis kontakt med pressen. I tillegg kommer tre stillinger innen kommunikasjon på partikontoret. To av disse jobber hovedsakelig med interninformasjon, nettsider og valgkampmateriell. * Frps sekretariatsleder Per-Kristian Solbakk viser til oversikten på partiets nettsider for svar på hvor mange som er ansatt innen kommunikasjon. Der framgår det at kommunikasjonsavdelingen teller 15 navn, inkludert to som er satt av til sosiale medier. Fagrådgivere som også tidvis er i kontakt med pressen er holdt utenom denne oversikten. Det samme gjelder de ansatte på partikontoret til Fremskrittspartiet

For Høyres del utgjør rådgivere 39,3 årsverk i stortingsgruppa. Rådgivernes jobb er å bistå Høyres 45 stortingsrepresentanter med politisk rådgivning, saksutredninger, kommunikasjonsrådgivning og administrative tjenester.

Av disse er 12,3 avsatt til det Høyre beskriver som tradisjonelt kommunikasjonsarbeid, mens fem årsverk er avsatt til partiets egne digitale medieflater. I tillegg er det 1,2 årsverk som arbeider med kommunikasjon på partikontoret.

– Den nye mediehverdagen, med utallige kanaler og plattformer som lever døgnet rundt og aldri tar helg, gjør at behovet for flinke folk som forstår seg på både politikk og media, er langt større enn det historisk har vært for et politisk parti, sier Høyres kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea til NRK.