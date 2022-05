Debatt: Er det riktig at vi skal betale mer i bompenger?

Bompenger kan fort bli en avgift som presser økonomien.

Ifølge Trafikkbarometeret, en undersøkelse utført av Kantar, kommer det frem at selv en beskjeden økning i bompenger kan utgjøre et problem for over en million husholdninger, og nå kan det bli enda dyrere i bomringen.

Snittprisen for bompasseringer økes med rundt 40 prosent fra 9,4 til 13,1 kroner, ifølge Avisa Oslo.

Heller ikke elbilistene får unnslippe avgifter. Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen vurderer å skrote elbilfordelene flere steder i landet.

Akkurat idet alt blir dyrere, skrur politikerne opp prisen på bompenger for å finansiere vei.

Er det riktig at politikerne øker bompengesatsene igjen?