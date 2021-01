Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Opposisjonen har i dag samlet lagt fram en rekke forslag. Så registrerer vi at Frp nå velger å hekte seg på venstresiden i norsk politikk, noen få uker etter at partiet dannet budsjettflertall med regjeringspartiene, sier Grøvan, som er KrFs parlamentariske leder.

– Denne måten å håndtere en krise på, gir ikke den nødvendige tryggheten og forutsigbarheten som vi nå trenger, sier han.

Forsvarer enighet: Frp-leder Siv Jensen i Stortinget tirsdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp ble sammen med Ap, Sp og SV tirsdag enige om nye tiltak mot importsmitte av koronaviruset. Dagen før ble de også enige om en ny krisepakke med økonomiske tiltak.

Det handler om å tilpasse kart og terreng, sier Frp-leder Siv Jensen. Den retten har selvsagt også Stortinget, sier hun.

– Fremskrittspartiet har nå bidratt til å skape flertall primært for å videreføre, styrke og forlenge etablerte ordninger, sier Jensen.

– Er det noe som tyder på at vi har overdrevet så langt siden pandemien traff oss? Nei. Snarere tvert imot, president, Stortinget har ved enhver anledning forsterket og utvidet de forslagene som regjeringen har lagt frem, sier Frp-lederen.

Mener tiltakene må vare til krisen er over

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at strenge smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. Ap og opposisjonspartiene er enige om å forlenge permitteringsordningen til 1. oktober. Tiltakene må vare så lenge krisen varer, påpeker Støre.

Langvarige tiltak: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at det er nødvendig med økonomiske koronatiltak så lenge krisen vedvarer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De politiske tiltakene vi bestemmer oss for, i dag og i ukene som kommer, avgjør hvilket Norge vi får på andre siden av koronakrisen, sier han.

Opposisjonspartiene ble mandag kveld enige om 23 punkter i en ny krisepakke for samfunnet etter koronakrisen. Blant annet vil flertallet i Stortinget videreføre forsterket permitteringsordning og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1. oktober, og ikke til 1. juli slik regjeringen ønsker.

Flertallet er også enige om å forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fram til 1. juli.

Må ta høyde for at situasjonen endres

Høyre parlamentariske leder, Trond Helleland, påpeker at det er lenge til sommeren og høsten, og han peker på at man må ta høyde for at koronasituasjonen kan ha forandret seg drastisk innen da.

– Hva hvis situasjonen i august er at krisen er over? At vi er tilbake til det normale? Skal vi da fortsette med ordningen til oktober, eller er flertallet åpne for å foreta en vurdering av dette når det faktisk er en annen situasjon, spør Helleland.

– Det er veldig enkelt å si at vi bare utvider helt og garderer oss til over valget, sier Helleland.

– Det er ikke ledige jobber å søke på

Illusjon: SV-leder Audun Lysbakken mener at Solbergs appell til permitterte om å finne ny jobb, er en illusjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere i opposisjonen har ment statsminister Erna Solberg (H) tar for lett på det med hennes oppfordring til permitterte om å søke seg ny jobb, deriblant SV.

– Den appellen statsministeren kom med i går om å finne en ny jobb, er ikke mer enn en illusjon. Det trengs mer trygghet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ifølge Aps Rigmor Aasrud fungerer ikke regjeringenes arbeidstiltak når 200.000 personer står uten jobb.

– Og det er ikke ledige jobber å søke på, legger Aasrud til.