De Vibe: Jensen kommer med navn for å gjøre Cappelen redd

Retten måtte torsdag lukkes da Eirik Jensen under sin frie forklaring nevnte saker der han mente Cappelen hadde hatt en rolle under etterforskningen.

Det var Cappelens forsvarer som ba retten om lukkede dører, og fikk gjennomslag for dette.

– Han har reagert på at Jensen i sin forklaring etter vår oppfatning helt bevisst kommer med navn som han skjønner gjør Cappelen redd. Cappelens reaksjon var helt klar: Da ba han om at dørene ble lukket, sier Benedict de Vibe til NRK.

Jensen hadde nevnt saker der han mente Cappelen hadde bidratt med informasjon. Blant annet en etterforskning på midten av 90-tallet som førte til en pågripelse i utlandet og et amfetaminbeslag.

FORKLARTE SEG: Eirik Jensen startet torsdag sin frie forklaring. Han varslet en mer offensiv stil, og det førte tidlig til en strid i retten. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Elden: Viktig for Jensen

Eirik Jensen ville ikke si noe til pressen på vei ut av rettslokalet. Han har imidlertid tidligere lovet en mer offensiv strategi, der han ikke skal spare noen.

– Det er viktig for ham å gå grundig til verks, og forklare hvor viktig Cappelen har vært som informant, sier forsvarer John Christian Elden til NRK etter endt rettsdag.

– Hvorfor nevner han saker som ikke var for åpen rett i tingretten?

– Det var nevnt også i tingretten, delvis for åpen rett og delvis for lukkede dører, svarer Elden.

– Var det bevisst å nevne saker for åpen rett?

– Det var ikke bevisst utover at det er naturlig å nevne saker der Cappelen har vært informant, svarer Elden.

Jensen brukte mye av tiden i sin frie forklaring til å fortelle om metoden han brukte for å komme i kontakt med folk. Han kom i kontakt med Cappelen første gang i 1993.

SAMMEN I RETTEN: Gjermund Cappelen (bak) og Eirik Jensen. Foto: Ola Hana

Mener Cappelen hadde mindre rolle

De Vibe sier Cappelen reagerer kraftig på at Jensen går lenger i å nevne konkrete saker Cappelen har medvirket i enn i forrige rettsrunde.

– Vår oppfatning er i alle fall at det var fullt ut bevisst, og at det var navn som ble nevnt som ikke ble nevnt i hans frie forklaring i tingretten. Dette må være planlagt, og er vel gjort for å gi Cappelen noen stikk underveis, sier De Vibe.

Han avviser at Cappelen var informant i saken som Jensen nevnte.

– Han har en rolle, men han er ingen informant i saken, sier De Vibe.

– I hvor mange saker var Cappelen informanten til Jensen?

– Få saker, men mest saker på 90-tallet. Det som skriver seg fra nyere tid, etter 2010, det er mer saker for å rydde konkurrenter av veien. I den saken som førte til lukkede dører har han en rolle, som han har forklart seg om. Det vil han også si mer om senere, men å si at han var informant, er feil.

Jensen fortsetter sin forklaring fredag morgen. Også da kan deler av forklaringen komme til å gå for lukkede dører.