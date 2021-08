De siste soldatene har landet på norsk jord

– Jeg er stolt, og glad og lettet over at det har gått bra. Det er godt å få dem hjem nå, sier sjef for Forsvarets sanitet Jon Gerhard Reichelt til NRK.

Han har ansvaret for personellet som har jobbet på feltsykehus på flyplassen til Kabul frem til nå. Natt til i dag forlot personellet Afghanistan med fly. Etter 20 år er dermed det norske militæret bidraget i landet over.

Bekymret for sikkerheten

Det er litt over to uker siden Kabul falt og Taliban gjenvant kontrollen over landet. Vestlige styrker hadde frist til i morgen med å forlate landet. Reichelt sier de ansatte har vært preget av situasjonen:

– De har vært presset, både faglig og menneskelig, men saniteten er sånn sett heldig, fordi vi kan gjøre jobben vår. De har reddet liv og lemmer, helt til det siste, og det i et stort antall. De har gjort en fantastisk innsats, så det er jeg veldig stolt av.

– Jeg har selvsagt vært bekymret for sikkerheten, i økende grad, mot slutten av oppdraget. Samtidig må jeg, som alle andre, ha tillit til det opplegget som er lagt opp når det gjelder sikkerhet.

Får oppfølging

Sanitetspersonellet blir skjermet for pressen når de landet i kveld. I dagene fremover skal de følges opp av forsvaret.

– Det er lagt opp et program for dem de nærmeste dagene og senere. Det er samtaler i grupper og individuelt. Vi skal lære av erfaringene deres, det er veldig viktig, sier han.

Sanitetspersonellet skulle opprinnelig ha vært i Afghanistan frem til jul, men avreisen ble fremskyndet.

– Jeg tror det er tøft å tenke på hva man forlater der borte, det menneskelige spesielt. Men det er sånn det er, og så tror jeg det er en trøst at man har gjort sitt beste og gjort det man kan. Men det er klart det er tøft å forlate et land med så mye menneskelig lidelse, det går inn på oss alle sammen, helt åpenbart, sier Reichelt.

– Stor respekt

Med på flyet er også mannskap fra politiet som har bistått Utenriksdepartementet og Forsvaret de siste dagene.

– Politiets oppgave har vært å utføre personkontroll og id-kontroll av personer som skal til Norge, sier politidirektør Benedicte Bjørnland som også var tilstede ved landingen.

Det samme var forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sa Bakke-Jensen til NRK tidligere i dag.