De siktede kvinnene etter Sian-påkjørselen er løslatt

De siktede kvinnene ble løslatt mandag.

– De ble besluttet løslatt, og er nå dimittert, sier politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine til NRK.

Han sier mistankegrunnlaget mot de to er uendret.

Siktet for grov kroppsskade

To kvinner er siktet etter at de kolliderte med en bil med flere medlemmer fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge).

Politiet mener sjåføren kjørte på Sian-bilen med vilje.

Sjåføren er siktet for forsettlig påkjørsel og grov kroppsskade. Passasjeren er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Begge nekter straffskyld.

Ulykken skjedde langs E6 ved Mortensrud i Oslo. Foto: Munevver Yildiz / NRK

Mens sjåføren har sittet i varetekt siden hendelsen lørdag ettermiddag, ble passasjeren satt i varetekt søndag ettermiddag.

– Det er litt overraskende at hun skulle pågripes søndag, for hun hadde status som siktet allerede etter påkjørselen. Jeg vet ikke bakgrunnen for hvorfor det skjedde akkurat da, sier forsvarer Ole Petter Drevland.

Politiet er tilbakeholdne med informasjon om hvorfor det ble gjort akkurat på det tidspunktet.

– Dette var på bakgrunn av informasjon som tilfløt etterforskningen, uten at vi kan gå i detalj på det, svarer Kveine.

Forsvarer sier anger ikke er noe tema

Politiet har tidligere uttalt at siktelsen kan bli utvidet. På spørsmål om den kan bli utvidet til drapsforsøk, svarer han:

– Per nå er siktelsen grov kroppsskade eller medvirkning til grov kroppsskade. Eventuelle endringer i siktelsen avhenger av hva som kommer frem i etterforskningen.

NRK har ikke fått kontakt med sjåførens forsvarer Nils Christian Nordhus. Advokatkontoret sier til NRK at forsvareren ikke kommer til å svare på noen spørsmål fra pressen.

Drevland vil ikke svare på hvorfor den medsiktede kvinnen satte seg inn i bilen som kjørte etter Sian-medlemmene.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det etterforskes av politiet.

– Har hun uttrykt noe anger etter det som skjedde?

– Hun var ikke fører av bilen. Det har derfor ikke vært noe tema i mine samtaler med henne, svarer Drevland.

Her kjørte bilene etter hverandre ut på E6 før kollisjonen.

Innvandringskritisk gruppe filmet

En gruppe som kaller seg Alternativ Media, kjørte etter bilen til Sian-leder (Stopp Islamiseringen av Norge) Lars Thorsen, etter at Thorsen hadde tent på flere koraner i Oslo.

De filmet hele hendelsen, og postet siden videoen på sosiale medier.

Alternativ Media er en innvandringskritisk gruppe, som på egne hjemmesider skriver de «dekker nyheter som massemedia overser».

Slukket koranbrann

Den islamkritiske organisasjonen Sian hadde tent på koranen flere steder i Oslo før de endte opp utenfor Mortensrud moské.

Der ble det ampert da flere kom til og forsøkte å slukke den brennende koranen.

En kvinne klarte til slutt å slukke brannen med å slå hendene på flammene. Deretter satte hun seg inn i en bil som kjørte etter bilen med fem Sian-medlemmer.

Forsvarer Drevland sier kvinnen tilfeldigvis var i området da hun så koranen som sto i brann. Han sier kvinnen ikke har vært borti Sian tidligere.

– Hun var ute på en kjøretur da hun observerte dette, sier Drevland.