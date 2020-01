De nyeste kirkene ble kåret til Norges styggeste

– Det er jo helt åpenbart at svært mange mennesker er uenige i den type arkitektur som arkitektstanden foretrekker. Det er synliggjort her, sier jurist og redaktør Audun Engh.

Engh er en av dem som var klar på at gamle Porsgrunn kirke burde rekonstrueres som kulturminne etter at den gamle kirken brant ned. Han synes medlemmene i menighetene i større grad bør få være med å bestemme hva slags arkitektur det skal velges i nye kirker.

Jurist og redaktør Audun Engh kaller seg stedsaktivist, og er en markant kritiker av modernistisk arkitektur. Foto: Tommi Murshed-Parish

Da avisa Dagen skulle kåre Norges styggeste kirke, var alle kandidatene som leserne kunne stemme på, bygget de siste 60 årene. Seks av kirkene ble ferdigstilt en gang mellom 1990 og 2019, og vinneren av kåringen, Østre Porsgrunn kirke, åpnet i høst.

– Alle eldre kirker verdsettes av befolkningen, men mange av de nyeste, modernistiske kirkene, synes folk har lite med kirker å gjøre, sier Engh.

Kan ikke bygge gamle kirker

Oddbjørn Sørmoen har jobbet med kirkebygg i 25 år hos Riksantikvaren. Foto: NRK

Oddbjørn Sørmoen er en av landets fremste eksperter på kirkebygg. Han forteller at flere av våre moderne kirker, også noen av dem som sto på listen over kandidater til landets styggeste, er blitt signalbygg som har mottatt ulike priser og fått internasjonal oppmerksomhet.

– Det er ikke noe galt med en kirke fra 1800-tallet, men det er nettopp det, den er 1800-talls. Den er bygget for et bruk som man hadde på den tiden, og ikke det man har i dag, sier Sørmoen.

Sørmoen synes funksjonaliteten til kirkebygget er viktigere enn hva som oppfattes som pent og stygt.

Våler kirke er en av kirkene Sørmoen trekker frem. Kirken sto ferdig i 2015, og var en av kirkene Dagens lesere kunne stemme på. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Kunstnerisk veldig sterkt

Arkitekt og professor i arkitektur og design ved NTNU, Geir Brendeland, synes det er på tide at faglige argumenter blir tatt med når man skal diskutere nye bygg. Han tror tiden vil vise at Østre Porsgrunn kirke er et bygg både Porsgrunn og resten av landet kan være stolt av.

– Dette er et veldig gjennomført prosjekt som er gjort med stor omsorg. Det er et kunstnerisk veldig sterkt verk, og sammenlignet med mengden sjelløse bygg som blir satt opp, så har dette ambisjoner om å få til noe unikt, sier Brendeland.

Nordlyskatedralen i Alta, som sto ferdig i 2013, var en av de nominerte kirkene. Foto: Robin Mortensen/NRK

Professoren påpeker at det er svært individuelt hva folk liker og ikke liker, men fra et faglig perspektiv er han ikke i tvil om at utformingen av Østre Porsgrunn kirke er gjennomført på en god måte.

– Kirken er nyskapende, samtidig som den er forankret i en veldig lang diskusjon om hva en kirke kan være, avslutter Brendeland.