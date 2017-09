De har landets mest klimaskeptiske velgere

KLIMASKEPTIKER: Carl I. Hagen tror ikke på forskningen som sier at menneskers CO₂-utslipp bidrar til klimaendringene. Foto: NRK

Norstat har på vegne av NRK spurt velgerne hvor enig de er i påstanden «klimaendringene er menneskeskapte».

45 prosent av de som sier de vil stemme Frp i stortingsvalget, sier seg helt eller delvis uenig i den påstanden.

– Jeg hadde håpet det var langt flere, sier partinestor Carl I. Hagen, som ikke tror på forskningen som sier at menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer.

Uenighet i partiet

For fire år siden landet Frps landsmøte et kompromiss mellom de i partiet som tror på det overveldende flertallet av forskere som sier at CO₂-utslipp bidrar til klimaendringene, og de som er mer skeptiske.

Frp legger til grunn at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte klimagassutslipp både nasjonalt og internasjonalt. Frp er skeptisk til ukritisk bruk av «føre-var-prinsippet». Fremskrittspartiets handlingsprogram

En av dem som tror på menneskeskapte klimaendringer, er nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg ser ingen behov for å prøve å overbevise noen. Det viktigste er at vi fører en politikk som legger dette til grunn. At vi reduserer utslipp samtidig som vi utvikler norsk industri og har et levelig skattenivå, sier han til NRK.

Hagen mener imidlertid at Frp-ledelsen aldri hadde noe annet valg enn å la Høyre, KrF og Venstre legge føringene for klimapolitikken.

– Når alle andre partier på Stortinget, inkludert Høyre, har gått bananas og bruker milliarder av kroner på dette, er det umulig for et lite parti på 16 prosent å stoppe det. Det var et område hvor vi ikke kunne forvente å ha særlig innflytelse, sier han.

– Vi burde brukt milliarder av kroner på andre ting enn å redusere den gassen som plantene lever av, nemlig CO₂, fortsetter han.

– Naivt

Støttepartiene KrF og Venstre viser begge til at de har fått store gjennomslag for klimasaker med Frp i regjering. Knut Arild Hareide (KrF) er likevel tydelig på at politiske partier må forstå hvor stor klimatrusselen er.

KrF-leder Knut Arild Hareide (t.h.) sammen med sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad og rådgiver Emil André Erstad. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det er en oppgave for ledelsen i Frp å få fram at verden nå har to store utfordringer: klimatrusselen og bekjempelse av fattigdom. Det er naivt å ikke ta det innover seg, når kunnskapen er blitt så stor og trusselen blir større for hver dag som går, sier han til NRK.

Etter Frp er det Senterpartiets velgere som oftest er uenig i at klimaendringene er menneskeskapte, ifølge NRK-undersøkelsen. 35 prosent av Sp-velgerne sier de her helt eller delvis uenig i påstanden.

Blant Høyre og Arbeiderpartiets velgere er det henholdsvis 20 prosent og 11 prosent som er uenige i påstanden.

Fordi undersøkelsen har flest svar fra velgere som vil stemme på de store partiene, er tallene for mindre partier mer usikre. Det ser likevel ut til at småpartiene MDG, Venstre, KrF, SV og Rødt har færre klimaskeptiske velgere enn andre partier.