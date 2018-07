De første «oktoberbarna» tilbake i Norge

De seks unge afghanerne er blant de 52 «oktoberbarna» som har oppfylt vilkårene for opphold i Norge etter at sakene deres ble vurdert på nytt av Utlendingsdirektoratet (UDI).

De ankom Gardermoen klokken 12.50 fredag med flyet fra Paris, skriver Aftenposten. Deretter tilbrakte de dagen hos Politiets utlendingsenhet (PU) med to saksbehandlere, to tolker, én verge, én pressevakt og to journalister fra avisen.

Sendt til mottak

Etter en ID-sjekk ved den norske ambassaden i Paris og fingeravtrykk-sjekk i Norge blir de nå sendt på mottak.

Fem av dem blir ifølge Aftenposten sendt til Refstad mottakssenter i Oslo, mens én av dem blir sendt til Mysebu i Mysen. Hvor lenge de blir værende på mottak, er usikkert.

Mens de oppholder seg på mottak, er det UDI som har ansvaret for dem.

Ny behandling

Oktoberbarna er personer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i hjemlandet.

Mange av dem fylte 18 i 2017, og i november i fjor bestemte stortingsflertallet, mot Frp og Høyres stemmer, at de skulle få vurdert sakene sine på nytt.