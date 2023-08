I fjor høst ble det klart at De forente arabiske emirater (UAE) er vertskap for årets klimatoppmøte, kjent som COP 28.

Nå kan The Guardian fortelle at emiratene ikke har holdt FN oppdatert på landets metanutslipp på nærmere et tiår.

Metan er en kraftig klimagass, og er en av kildene til global oppvarming. Beregninger viser at den står for rundt en firedel av oppvarmingen.

Andre olje- og gassproduserende land i Midtøsten som Saudi-Arabia, Kuwait og Oman har oppgitt tall for sine metanutslipp.

Klimaversting

UAE er et av landene med høyest utslipp av klimagasser per innbygger.

I 2021 slapp hver innbygger i UAE ut 21,79 tonn CO₂ per innbygger. Det er nesten tre ganger mer enn de 7,57 tonn CO₂ som hver nordmann slapp ut.

I tillegg til landets CO2-utslipp, kommer utslippet av metan. De tallene har ikke UAE rapportert. Hvor høye landets totale utslipp av klimagasser, kan altså ingen vite.