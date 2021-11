Dramaet i Thereses gate på Bislett i Oslo startet 08.57 tirsdag morgen. Et vitne varslet da politiet om en truende mann med kniv.

Politiet var i umiddelbar nærhet. Den første patruljen var raskt på stedet, og kom tilfeldig inn i situasjonen – uten å ha vært i kontakt med operasjonssentralen i forkant.

Mannen i 30-årene oppførte seg truende mot både forbipasserende og politiet. Det er bakgrunnen for at politiet valgte å kjøre på mannen, sier Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Johan Fredriksen, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, sier han har stor respekt for hvordan mannskapet løste oppdraget. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– De kjører en ubevæpnet patrulje, og får se trusselsituasjonen på åpen gate, sier Fredriksen.

– De velger å kjøre mellom for å skjerme den som blir truet og konsentrerer seg videre om gjerningspersonen, sier han videre..

Fredriksen omtaler politiets jobb som «ekstremt krevende».

– Jeg tenker sånn sett at de gjør veldig mye riktig. De viser handlekraft og mot. De avverget potensielt stort skadefølge gjennom tiltakene de iverksetter.

– En kamp på liv og død

En dramatisk video viser politibilen som forsøker å få kontroll på mannen ved å presse ham inn mot en vegg.

Mannen kommer seg unna, åpner bildøra og hugger til den ene polititjenestepersonen med kniven flere ganger. Politimannen ble skadd.

Årsaken til at døra åpnet seg er automatikk i bilen som gjør at dørene åpnes ved kollisjon. Det skal i utgangspunktet sørge for at hjelpere enkelt kan komme seg inn i bilen etter en ulykke.

I dette tilfellet gjorde det at politiet kunne angripes – inne i bilen.

Slik så politibilen ut etter hendelsen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– I kollisjonen løses kollisjonsputen ut, og dørene åpner seg, sier Fredriksen, og legger til:

– Man ser at vedkommende angriper politiet inne i bilen. Da blir det en kamp på liv og død. Heldigvis klarer de å få tak i våpen. Og klarer å ta ut gjerningspersonen før de selv blir alvorlig skadd eller dør, forteller Fredriksen.

– Hvorfor valgte de å bruke bilen?

– Jeg kan ikke gå inn på de vurderingene som blir en del av etterforskningen. Men man søker å bruke best mulig middel. De var ubevæpnet, og valgte å bruke bilen.

NRK har snakket med venner av avdøde som er kritiske til at politiet skjøt ham. Fredriksen mener politiet gjorde en god jobb.

– Jeg har jobbet flere tiår i gata sjøl. Og jeg har stor respekt for hvordan mannskapet løste denne situasjonen. Det var resolutt og modig, og det var utrolig godt politiarbeid slik jeg vurderer det.

Se bildene og videoen fra den dramatiske hendelsen her

Bevæpnet seg i siste liten

Patruljen hadde framskutt lagring, men var ikke bevæpnet inn i oppdraget, opplyser politiet til NRK.

I praksis betyr det at pistolen ligger i en låst boks i midtkonsollen av bilen. Når politiet skal bevæpne seg, åpner de denne boksen med en nøkkel.

De må også lade våpenet før det kan brukes.

Fredriksen sier politiet først klarte å bevæpne seg etter den første kollisjonen med gjerningspersonen, altså før kollisjonen i veggen. Sekunder senere angrep gjerningsmannen.

Fredriksen mener hendelsen viser at politiet hadde vært tjent med fast bevæpning.

– Jeg tenker også det kunne utgjort en forskjell i denne situasjonen ved at man kunne hatt en annen taktisk tilnærming. Man får kortere responstid, og det blir en riktigere respons der man kommer brått inn i situasjonen, sier han.

Etter hendelsen ble politiet i hele landet midlertidig bevæpnet. Begrunnelsen fra Politidirektoratet var at man sto overfor en alvorlig og uavklart situasjon.

Fra midnatt ble imidlertid den midlertidige bevæpningen opphevet.

Den siktede mannen er tidligere dømt til tvungent psykisk helsevern og var ute på permisjon da hendelsen inntraff.

Politirapporten som NRK har fått innsyn i.

Avfyrte ikke varselskudd

NRK har fått tilgang til rapporten politimester Beate Gangås har sendt til Politidirektoratet etter hendelsen. Det er fast rutine at det skrives en slik rapport etter at polititjenestepersoner har avfyrt skudd i tjenesten.

I rapporten fremgår det at skuddene ble avfyrt klokken 08.58.

Situasjonen blir beskrevet som «trusler med kniv, aktiv truende atferd».

«3. person ble truet, samt patruljen ble angrepet av mistenkte», heter det kort om situasjonen da våpen ble benyttet.

Det står også at politiet truet verbalt og/eller med handling før skuddene ble avfyrt. Rubrikken for hvor mange skudd som ble løsnet er ikke fylt ut.

Rapporten viser at politiet avfyrte «rettet skudd», altså skudd mot mistenkte. Det ble ikke avfyrt varselskudd, ifølge rapporten.

I rubrikken for skadefølger står det «mistenkte død. Skade på tjenesteperson på patruljen».

HER ER VÅPENET LAGRET: Politiet må låse opp en boks i midtkonsollen for å få tilgang på våpen. Denne videoen er fra 2015. Du trenger javascript for å se video. HER ER VÅPENET LAGRET: Politiet må låse opp en boks i midtkonsollen for å få tilgang på våpen. Denne videoen er fra 2015.

Hadde ikke elektrosjokkvåpen

Da samme mann angrep med kniv i 2019, brukte politiet elektrosjokkvåpen på ham.

Men da var det Beredskapstroppen, altså en annen del av politiet, som tilfeldigvis var i området.

En prøveordning med elektrosjokkvåpen (ESV), gjorde at Beredskapstroppen hadde dette i bilene.

SAMME MANN PÅGREPET: Et vitne filmet den dramatiske pågripelsen som skjedde på Ankerbrua i Oslo i 2019. Du trenger javascript for å se video. SAMME MANN PÅGREPET: Et vitne filmet den dramatiske pågripelsen som skjedde på Ankerbrua i Oslo i 2019.

Denne uke var det imidlertid en tilfeldig politipatrulje som var involvert i hendelsen på Bislett. Patruljen hadde ikke elektrosjokkvåpen tilgjengelig, bekrefter Fredriksen.

– Der har ikke den kapasiteten tilgjengelig. Vi så hvordan oppdraget utviklet seg, og her var det nødvendig å bruke det maktmiddelet som dessverre var dødelig. Vi vet ikke hvilket utfall dette hadde fått om det hadde vært elektrosjokkvåpen tilgjengelig her. Det vil vi aldri få svar på.

I september bestemte den forrige regjeringen at elektrosjokkvåpen skal innføres permanent. Planen er at alle politipatruljer skal ha strømpistol tilgjengelig i løpet av 2022.

– ESV er vedtatt innført i politiet, men er ikke fysisk innført ennå, sier Kjetil Lussand, politiinspektør og prosjektleder i Politidirektoratet.

Han sier planen er at dette gradvis innføres fra 2022.