– Det er helt åpenbart at det er langt fra de målene vi hadde satt oss. Vi hadde høye ambisjoner for både valgresultat og antall ordførere, både i små kommuner og i byene, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

Minerva-redaktør Nils August Andresen kaller det en katastrofe for de borgerlige partiene.

– I Høyre er man ikke så glad i å bruke slike ord, men hvis vi ser på hele høyresiden, er dette det svakeste resultatet jeg kan se på målinger på lenge. Det er derfor det blir så veldig for ordførere for Høyre, sier han.

Mister makt over hele landet

I kommunestyre­valget 9. september fikk de rødgrønne partiene på Stortinget 55,9 prosent av stemmene, mens regjeringspartiene på høyresiden fikk 36,2 prosent.

I fire av fem kommuner har politikerne nå blitt enig om hvem som skal styre kommunen fremover. I Stavanger mister Høyre makten etter 24 år. I Trondheim blir det fortsatt rødgrønt styre, selv om Ap går kraftig tilbake.

Kari Nessa Nordtun blir ordfører i Stavanger, og ender 24 år med Høyre-styre i byen. Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

– Høyre klarer ikke å vinne velgere, selv om maktpartiet i Trondheim, Ap, sliter. De har ikke klart å skape begeistring og flytte velgere over blokkgrensa. De har ikke klart å tegne et bilde av hvordan byen vil bli med Høyre-styre, sier politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik.

Ifølge ordførerkartet til Kommunal Rapport har Sp så langt sikret seg 112 ordførere, mens Ap har 111. Totalt har de rødgrønne partiene fem ganger så mange ordførere som regjeringspartiene så langt, ifølge oversikten.

Ifølge Høyres egen oversikt har forhandlingene resultert i bare 31 Høyre-ordførere (se faktaboks).

Flest kommuner gjenstår i Nord-Norge, der Ap og Sp kniver om de fleste ordførerne.

Høyre-kommuner etter 2019-valget Ekspandér faktaboks Ved utgangen av september 2019 har Høyre sikret seg ordførerkjedene i følgende kommuner: Asker

Askvoll

Aukra

Austevoll

Bærum

Bø (Nordland)

Fedje

Flekkefjord

Frosta

Frøya

Gildeskål

Grimstad

Hole

Ibestad

Larvik

Lier

Lillesand

Lund

Lyngdal

Masfjorden

Molde

Råde

Sandefjord

Strand

Sunnfjord

Time

Tinn

Tvedestrand

Tysnes

Øygarden

Åmot

Samtidig viser Kommunal Rapports oversikt at hele ti av de elleve nye fylkene i landet vil bli rødgrønne når de nye fylkestingene starter opp. Dagens Lillesands-ordfører Arne Thomassen blir Høyres eneste fylkesordfører når han tar ledelsen for det nye Agder-fylket.

Arne Thomassen (H) blir Høyres eneste fylkesordfører etter fylkestingsvalget 2019. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vil bli tydeligere klima-parti

Andresen i Minerva tror Høyre taper på at velgerne har blitt mer opptatt av saker som klima og innvandring.

Han mener Høyre har satt seg selv i en vanskelig situasjon ved å bevege seg mot sentrum for å stjele velgere fra Ap. Det kan ha gjort høyre-venstre-aksen i norsk politikk mindre relevant for folk, tror han.

– Da vokser andre saker frem og tar den plassen, og da kan det hende Høyre plutselig ikke klarer å konkurrere like godt på de sakene, sier Minerva-redaktøren.

Minerva-redaktør Nils August Andresen. Foto: Espen Breivik / NRK

Jan Tore Sanner sier Høyre tar utgangspunkt i hva som er de store utfordringene i samfunnet, når de skal utforme ny politikk – ikke hva som er strategisk lurt for å vinne velgere. Likevel lover han at Høyre skal bli tydeligere på klima i tiden som kommer.

– Klimaspørsmålet er en viktig sak for Høyre. Vi er opptatt av forvalteransvaret, at vi skal etterlate kloden til våre barn. Det betyr at Høyre må bli tydeligere i klimadiskusjonene, sier Sanner.

– Jeg er veldig glad for at Høyre vil ta mer plass på klimafeltet. Jeg tror man bør gjøre det samme på innvandringsfeltet, hvor man har overlatt mye til Fremskrittspartiet og ikke fått en ordentlig, tydelig stemme, sier Andresen.