Nyheten ble sluppet like før de svenske partilederne barket sammen til TV-debatt søndag kveld.

Pressemeldingen fra de fire partiene slo ned som en bombe, sier politisk kommentator i SVT Mats Knutson.

– Det vi har blitt enige om i dag, er langt fra vårt ambisjonsnivå, men det er et steg i riktig retning, skriver Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkeson.

– Sammen med en samlet opposisjon gjør vi en kraftanstrengelse for å skjerpe migrasjonslovgivningen og begrense innvandringen til Sverige, fortsetter han.

Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerne bekrefter at de har kommet til enighet med SD om å legge fram et forslag på sju punkter om innstramming i regelverket.

Partiene vil blant annet begrense unntaksreglene som gjelder kravet for å få permanent opphold, og de vil også stramme inn reglene for å gi opphold på humanitært grunnlag.

Dette er Sverigedemokraterna Ekspandér faktaboks Sverigedemokraterna Sveriges tredje største parti ved valget i 2018, med 17,5% av stemmene.

Partiet ble stiftet i 1988

Sverigedemokraterna er det eneste partiet i Riksdagen som foreløpig ikke har et formelt samarbeid med andre partier.

Opprinnelig ble partiet knyttet til høyreekstreme miljøer, men de senere årene har partiledelsen tatt avstand fra dette. Flere sentrale personer har også forlatt eller blitt ekskludert fra partiorganisasjonen.

Partiet har markert seg som skarpe kritikere av innvandringspolitikken som føres i Sverige. Sverigedemokraterna krever også strengere kriminalitetsbekjempelse, bedre eldreomsorg og har tatt til orde for at Sverige bør melde seg ut av EU.

Jimmie Åkesson har ledet partiet siden 2005.

Avtalen baner veg for regjeringsskifte

Sverigedemokraterna har i flere år vært svært omstridt i svensk politikk. Partiets kampsak har hele tida vært strengere innvandring. Statsminister Stefan Löfven sa for noen år siden at han ville nekte partiet innflytelse.

Men svenske velgere har etter hvert støttet stort opp om partiet. Ved valget i 2018 ble SD Svergies tredje største parti med 17,5 prosent.

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam sier den nye avtalen viser at det omstridte partiet på mange måter er tatt inn i varmen i svensk politikk.

Avtalen mellom de borgerlige og SD kan også bane veg for et regjeringsskifte neste år.

Ved valget i 2018 glapp det borgerlige flertallet. Én av grunnene var at Liberalerna ikke ville samarbeide med SD. Dermed fikk Stefan Löfven fra Socialdemokraterna fortsette som statsminister.

Det at Liberalerne nå undertegner en avtale og står sammen med SD utgjør et stort skifte i svensk politikk, mener Takvam.

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam. Foto: Julia Naglestad / NRK / Julia Naglestad / NRK

– Det har vært en gradvis utvikling. Moderaterna, det svenske Høyre, og Kristdemokraterna har lenge sagt at de må akseptere SD og forhandle med dem om enkeltspørsmål. Det nye som har skjedd de siste månedene, er at Liberalerne også har hoppet over på den siden. De har sagt at de vil ha regjeringsskifte og aksepterer nå at partiet er en del av dette flertallet.

Etter snart åtte år med sosialdemokratisk regjering, har presset også økt på borgerlige side. De borgerlige partiene kan ikke lenger godta at deres eget syn på SD hindrer dem i å vinne valg, sier Takvam.

Löfven reagerer på forslaget

Leder for SD Jimmie Åkesson (SD) mener forslaget er historisk. Han har tro på at dette kan gi Sverige en ny regjering.

– Det er helt avgjørende. Dersom vi skal utfordre Socialdemokraterna i neste valg må vi vise at det finnes et alternativ. Dette er et eksempel på det, sier han til SVT.

Statsminister Stefan Löfven skriver i en SMS til SVT at det er tydelig at Jimmie Åkesson holder i stafettpinnen i den nye høyrekonservative blokken.

Forslagene som de fire partiene har blitt enige om, samsvarer likevel mye med politikken til Löfven sitt eget parti.

Ifølge Takvam er forslagene i praksis de samme som Socoialdemkraterne tidligere har lagt på bordet. Hans samarbeidspartier Miljöpartiet og Vänsterpartiet har vært uenige. Löfven har dermed måttet vanne ut sin politikk på området.