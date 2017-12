Davy Wathne sier til NRK at han skulle ønske at noen hadde sagt ifra til han tidligere at han oppførte seg på en dårlig måte i TV2. Han omtaler sin sjargong som noe som ligner på en «gammel-gris»-tilnærming.

– Det er ikke alle som er vant med garderobeprat og deskhumor, sier han.

– Jeg har blitt lært opp av rollemodeller som var like gamle da som jeg er nå. Den gangen var tonen røffere. Vi lærte av det, og vokste på det, for da hadde vi ikke noe journalistutdanning, sier han.

– Jeg har nok ervervet meg en væremåte, stil og kultur, som åpenbart er krenkende på dagens unge, og det synes jeg er trist, sier han.

Sminkerommet før Fotballekstra

– Når det kommer til humor og sjargong, reagerer de på det sexistiske. Det synes jeg er trist og leit, fordi jeg har aldri selv oppfattet at jeg har opptrådt med slibrigheter, sier han.

– Når vi sitter flere menn i sminkerommet før Fotballekstra-sending, så er vi kanskje ikke så taktfulle og respekterende nok til å holde tonen på en slikt nivå som unge kvinner er komfortable med, sier han.

– Ingen har sagt til deg at «sllik snakker vi ikke på jobb»?

–Nei, faktisk ikke, det hadde vært greit, hvis noen hadde gjort det, sier han.

– Bare å legge seg paddeflat Du trenger javascript for å se video.

– Frontkollisjon med virkeligheten

Kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde gjestet også Dagsnytt 18 fredag. Hun har skrevet i en kommentar at denne saken er en frontkollisjon med virkeligheten.

– Jeg tror ikke han har vært helt klar over hvordan han virker på omgivelsene sine, sier hun.

– Hans holdning har vært at «Davy er Davy, og det må man bare ta», sier hun.

– Han er en veldig profilert person, og har en sterk personlighet. Man kan jo tenke seg at det er tøft å si ifra. Men hvis han aldri har fått noen hint fra ledelsen, er det helt klart en ledelse som har sviktet her, sier hun.

– Man skal være ganske belagt av teflon for å ikke få med seg noen reaksjoner, sier Eva Grinde. Du trenger javascript for å se video. – Man skal være ganske belagt av teflon for å ikke få med seg noen reaksjoner, sier Eva Grinde.

Sa opp på onsdag

Davy Wathne valgte torsdag å si opp jobben som sportsanker i TV2.

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen», stod det i e-posten ifølge DN.

TV 2 skrev selv at det er kommet flere varsler om at Wathnes oppførsel oppleves som «sexistisk» og «trakasserende».

Sarah Willand, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, skrev torsdag i en e-post til NRK at oppførselen hans har vært vanskelig å forholde seg til for flere kolleger.

– Davy har vært en av TV 2s største og viktigste profiler gjennom 25 år. Seerne har opplevd en ekstremt kunnskapsrik journalist, en engasjert og særegen tv-personlighet. Han sier selv at han ikke er noe A4-menneske, og det er på godt og vondt. For mange i TV 2 har oppførselen hans vært svært vanskelig å forholde seg til, skriver Willand.