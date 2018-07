David Toska er prøveløslatt

Det bekrefter hans forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

Storrvik sier at Toska ble prøveløslatt i midten av mai.

– Vilkårene for prøveløslatelsen er at han ikke skal ha kontakt med andre Nokas-dømte. Ellers er det under vanlige vilkår for prøveløslatelse, sier Storrvik til NRK.

Det var TV 2 som omtalte prøveløslatelsen først. Ifølge kanalen har Toska i en lang periode sonet hjemme med fotlenke, men i mai ble lenken tatt av.

Hovedmann

Toska ble utpekt som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004, da ranere stormet lokalene til Norsk Kontantservice i Stavanger i 2004. Han rømte landet, men ble pågrepet i Spania ett år etterpå.

I Høyesterett ble han dømt til 20 års fengsel for Nokas-ranet.

Ranerne fikk med seg et utbytte på 57,4 millioner kroner, noe som gjør det til norgeshistoriens største ran.

Rundt ti år etter ranet var det fortsatt 51 millioner av ranspengene som ikke var kommet til rette.

I 2014 var det ti år siden ranet. Dette gjorde Nokas-ranerne da.

Møtte med-raner

David Toska hadde i utgangspunktet sin første mulighet til å begjære seg løslatt i slutten av august 2016. Men etter et møte med Metkel Betew, som ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet, ble prosessen satt på vent, og Toska ble overført til lukket soning.

I mars i fjor var Toska tilbake i åpen soning igjen.

I august i fjor ble det kjent at han var overført til hjemmesoning i Bergen, der han samme sommer startet med arbeidslivstrening hos en bedrift.