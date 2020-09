David Attenborough til de unge: – Jeg kan bare beklage

Det er få som ikke kjenner igjen stemmen hans – som er berømt for å løfte frem sjeldne og utrolige fortellinger fra natur- og dyreverden.

Nå slipper 94 år gamle Sir David Attenborough sin trolig siste dokumentar: «A Life On Our Planet».

– Jeg har ikke tatt inn over meg alt jeg har vært med på, eller virkningene det har hatt, før helt nylig, sier Attenborough om sitt livsverk når NRK møter ham i London.

Dokumentaren er den mest personlige han hittil har laget. Selv kaller han det en biografi.

– Veldig få i nittiårene har muligheten til å se helt nøyaktig tilbake i tid på hva de har gjort og sagt i tjueårene. Jeg har denne muligheten, og denne gaven, sier naturhistorikeren.

Realistisk dystopi

Filmen, som har verdenspremiere 28. september, er et tilbakeblikk på en 60 år lang karriere.

Blant annet reflekterer han over de store endringene han har vært vitne til gjennom tiden, og tar et oppgjør med menneskeheten – og hva han mener bør gjøres for å stanse klimaendringene.

Han har sett mye i løpet av sine 93 år på planeten. I starten av filmen møter vi en alvorstynget Attenborough i Tsjernobyl, Ukraina, hvor han sier at planeten vår er på vei mot en katastrofe.

– Denne filmen er min vitneforklaring og min visjon om framtiden. Historien om hvordan vi kom til å gjøre dette til vår største feil, og hvordan vi ennå kan rette opp i det hvis vi handler, sier Attenborough i filmen.

Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den mest alvorlige kjernekraftulykken i verden, og i dokumentaren blir Tsjernobyl metaforen på et stort feilgrep.

– Vi valgte Tsjernobyl fordi det er et levende eksempel på at hvis man gir naturen en liten sjanse til å komme seg igjen, vil den det. Dette var en dødelig kjernekraft­eksplosjon, men i dag vokser naturen der og dyr er kommet tilbake. Det er utrolig, sier Attenborough til NRK.

Selv sier han at jobben ikke hadde vært mulig uten regissøren Jonnie Hughes.

– Han regisserte og skrev filmen, sammen med materialet jeg har fra livet mitt, sier Attenborough, og peker på Hughes som sitter ved siden av.

– Filmen er ganske dystopisk?

– Den er ikke dystopisk, den er realistisk. Den blir litt mørk innimellom, men det er dette vitenskapen sier at vi har foran oss, sier Hughes, før han legger til at slutten heller mer mot det utopiske, svarer Hughes.

– Da forsøker vi å si at det er en fremtid der ute som vi kan gripe nå. Vi kan løse disse problemene og komme tilbake i balanse med naturen. Dette er nøkkeltema for hele filmen. For vi er ute av balanse nå, sier han.

Filmen har premiere 28. september, og vil kort tid etter bli tilgjengelig på Netflix. Den skulle opprinnelig lanseres i april, men på grunn av koronaviruset dette ble utsatt.

Beklagende budskap til de yngre

I fjor møtte han for første gang klimaaktivisten Greta Thunberg (17), som har tatt initiativet til skolestreiker for klimaet over hele verden.

– Jeg kan se hvorfor hun overbeviser store folkemengder. Hun er utrolig klarsynt, og snakker så sterkt om det hun tror på, sier 94-åringen om møtet.

På spørsmål om han har et budskap til den yngre generasjonen, er han klokkeklar.

– Jeg kan bare beklage. Det er det jeg kan gjøre. Min fremtid er begrenset, men jeg ser hva min generasjon har gjort for dem. Det er ikke så mye bra, men mye som er skadelig, sier Attenborough.

– Hva er løsningen for fremtiden?

– At vi kan utvinne energi rett fra solen, slik at den blir tilgjengelig for hele verden. Jeg tror det blir avgjørende å tenke nøye gjennom hvordan vi skal bruke fremtidens kunnskap riktig.