Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært tøft. Ikke bare den dagen. Det har vært å føle at du måtte kjempe for å komme inn til mor og få sitte hos henne.

Det sier Turid Knapper, en av søskenflokken på 12 som mistet moren sin lørdag. Hun møter NRK sammen med broren Thorleif Baltzersen.

På bordet foran dem står et bilde av moren Ingrid Baltzersen og faren Aksel, som gikk bort i oktober i fjor. To tente stearinlys blafrer foran fotografiet.

Fikk ikke sagt farvel

Tre av søsknene våket over sin døende mor på Moer sykehjem i Ås lørdag. To var der på dagtid og en søster kom for å være der om natten. Så kom beskjeden om at moren lå på det aller siste. Alle tre ønsket da å være i rommet med moren, men søsteren slapp ikke inn.

Ingrid Sofie Baltzersen døde 85 år gammel på Moer sykehjem i Ås. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Søsteren min fikk ikke lov å komme inn. Hun sto på utsiden og gråt i 20 minutter. Det var så rigid, det skulle bare være to på rommet, sier Thorleif Baltzersen.

Han valgte etter hvert å gå ut slik at søsteren fikk komme inn. I det hun kommer inn, dør moren.

– Hun fikk ikke oppleve akkurat da mor døde, sier Baltzersen.

Søsknene forstår at det må regler til under en pandemi, og spesielt på et sykehjem. Men de mener at det fint ville vært plass til både søsknene og personalet på dødstidspunktet. Moren lå alene på et dobbeltrom.

Moer Sykehjem i Ås kommune – Pasientombudet mener sykehjemmet tolker smittevernreglene for strengt i situasjoner der en pasient ligger for døden. Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Strengere enn andre

– Dette er dessverre en sak som vi kjenner altfor godt igjen. Det er ikke første gang vi hører om lignende saker i Ås kommune, sier Pasient- og brukerombud Anne Lise Kristensen.

– Ås kommune har en praksis som avviker fra andre kommuner vi er i kontakt med.

Hun forstår godt at de pårørende er fortvilet når de forteller om det de har opplevd.

– FHI, Helsedirektoratet og helsedepartementet er samstemte i at vi skal åpne så mye som mulig på helsehus, sykehus og sykehjem.

Pasient- og brukerombud Anne Lise Kristiansen sier at sakene som kommer i mediene må brukes som brekkstang for å oppnå samme praksis for andre i samme situasjon. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Kristensen sier hun har snakket med pasientombudene i resten av landet. Inntil videre er det ikke mange lignende saker andre steder.

Tirsdag fortalte NRK historien om at bare tre av fire brødre fikk besøke sin far som er på terminal post på Akershus Universitetssykehus. Onsdag ga sykehusledelsen alle fire tillatelse til å besøke faren.

– Det har vært noen flere saker i hovedstadsområdet. Det er veldig sjelden vi hører historier som den fra Ås og Ahus. Nå har den siste løst seg, sier Kristensen.

Med de nærmeste rundt seg

– Uansett smittesituasjon så skal man være sammen med sine nærmeste på dødsleie. Jeg kan ikke gå inn å gjøre en vurdering i en enkelt sak. Men jeg er veldig tydelig på at man må ha kloke avveininger og snakke med de det gjelder og finne løsninger. Det sier helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie sier at de har hatt møter med fylkesmennene mot kommunene for å klargjøre an man skal legge til rette for besøk på sykehjem, og selvfølgelig kunne være sammen med nær familie på et dødsleie. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Han tror at i de fleste tilfeller er det mulig å finne løsninger i en vanskelig situasjon.

– Jeg forstår godt at det er vanskelig for dem som jobber på en institusjon og har ansvar. Men i sånne situasjoner må en finne gode løsninger. Man må rett og slett snakke sammen.

Høie sier at dersom noen har behov for hjelp, så er pasientombudet en som kan hjelpe til i dialog med de det gjelder.

I dialog

Ås kommune har allerede vært i dialog med pasientombudet onsdag.

– Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Allerede torsdag skal vi ha et møte der vi vurderer dette på nytt, sier kommunalsjef for helse- og mestring i Ås kommune, Tove Kreppen Jørgensen til NRK.

Jørgensen skrev dette i en SMS til NRK onsdag:

«Pasienter og pårørende som er involvert når livet går mot slutten, er i en sårbar situasjon. Koronatiden vi er inne i, med smittevernhensyn, gjør dette enda mer utfordrende. I Ås kommune er vi opptatt av å ha en god dialog, det gjøres derfor hele tiden individuelle vurderinger ut fra samtalene med pårørende og situasjonen rundt den døende. Våre rutiner er til kontinuerlig vurdering ut fra myndighetenes føringer og smittebildet i Ås og omkringliggende kommuner.»