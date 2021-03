Datatrøbbel: Ikke mulig å sjekke koronatester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsenorge.no har lørdag kveld tekniske problemer. For tiden er det ikke mulig å logge seg inn for å sjekke helseopplysninger eller få resultater av koronatester.

– Feilen innebærer at innbyggerne ikke kan logge seg inn på Helsenorge.no for å se sine egne data som ligger der. Det beklager vi, sier Synnøve Farstad, direktør HR og kommunikasjon i Norsk helsenett.

Hvis du tar en koronatest, ligger prøvesvaret på Helsenorge.no.

– Hva betyr dette for varsling?

– Så lenge feilen vedvarer, kan prøvesvar ikke formidles via helsenorge.no, men alle som har testet og har positive svar vil bli ringt opp i henhold til rutine, svarer Farstad.

Flere rammet

Også Altinn, Nav og Skatteetaten har problemer med innlogging. Det jobbes med feilretting.

– Det er problemer med ID-porten, som er et felles innloggingssystem for offentlige tjenester. Dette skyldes et problem hos en av våre leverandører, og har vart siden halv ni. Det jobbes for fullt for å løse saken, sier kommunikasjonsrådgiver Sol Daler Stafsnes i Digitaliseringsdirektoratet.

Problemene er knyttet til kjøling i en datahall.

– Vår underleverandør TietoEvry har identifisert feilen, og jobber med å rette opp, sier kommunkasjonsrådgiver Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.