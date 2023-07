Angrepet mot Schibsted startet torsdag kveld, og rammer nå flere store aviser.

Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad er blant dem som har problemer.

Aftenposten.no meldte selv om angrepet ved 18.40-tiden torsdag kveld.

Finn mistenker hackere

Også Finn.no, som eies av Schibsted, har vært utsatt for angrep. Kommunikasjonssjef Adéle Cappelen Blystad sier til NRK at de mistenker at det er snakk om et DDoS-angrep.

– Vi har et team som jobber med det nå. Finn har vært litt oppe og nede siden klokken fire, sier hun.

Et DDoS-angrep er et «tjenestenektangrep». Det vil si at for eksempel en nettside oversvømmes med forespørsler fra slave-maskiner, slik at reelle besøkende havner bak i køen.

– Det er satt i gang et team som jobber med å løse problemene. Vi har vært oppe igjen, men så var vi nede igjen. De jobber på spreng med å forsøke å stoppe dette, og som sagt så har de en hypotese om at det kan være et angrep, sier hun.

Politiets hjemmesider var nede

Tidligere torsdag ettermiddag ble det kjent at også politiet og PST opplevde dataproblemer.

Nettsidene til politiet vekslet mellom å være helt utilgjengelige, eller veldig trege.

Foreløpig vet ikke politiet hva som forårsaker problemene.

– Siden ca. kl. 1620 i dag har politiet erfart ustabilitet på våre nettsider. Det ble umiddelbart startet arbeid med feilsøk og stabiliserende tiltak. Dette arbeidet pågår fremdeles, og vi kan ikke anslå når politiet.no vil være oppe igjen, skriver fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en SMS til NRK torsdag ettermiddag.

– Politiets operative systemer er ikke berørt. Innbyggerne kan komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løser sine oppdrag og kommuniserer seg imellom som normalt. Vi jobber med å undersøke saken nærmere, og ønsker ikke å spekulere i hva nedetiden skyldes, legger han til.

Det er politidirektoratet som har ansvaret for politiet.no.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

NSM varslet

Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, sier at de har blitt varslet om problemene på politiet.no.

– Vi er kjent med nedetiden, men har foreløpig ikke fått noe informasjon om hva årsaken er, sier han til NRK.

NEDE: Slik så det ut da NRK besøkte politiets nettsider rundt klokken 16:50:

Seniorrådgiver i PST, Eirik Veum, sier til NRK at de begynte å få meldinger om nettproblemer ved 17-tiden.



– Jeg kan bekrefte at vi har hatt problemer nå i ettermiddag. Vi jobber med nå med å finne ut hva som skjer, sier han til NRK.

Siden problemene begynte, har nettsidene til PST vært oppe og nede flere ganger.

De gangene nettsidene ikke har virket, har den svarte logoen til PST vært byttet ut med en rosa stjerne med svart bakgrunn.

PST har foreløpig ikke noe kommentar til symbolet.

– Vi jobber med å få oversikt over hva som har skjedd, sier han til NRK.

Tidligere denne uken ble det kjent at 12 norske departementer hadde blitt utsatt for et dataangrep tidligere i sommer.

Hvem som står bak, og hva som eventuelt er på avveier er foreløpig ukjent. Datainnbruddet etterforskes nå av Kripos.