Dataangriperne bak Amedia-hackingen stanset av FBI

Det amerikanske justisdepartementet bekreftet i dag at løsepengeaktøren Hive Network er tatt ned fra nettet. I desember 2021 brukte ukjente bakmenn virus fra Hive for å ta kontroll over systemene til Amedia. De krevde løsepenger for å gi tilbake kontrollen. Hackingen førte blant annet til store problemer med å trykke papiraviser.

– I går kveld tok justisdepartementet ned et internasjonalt løsepengenettverk ansvarlig for å presse ut og forsøke å presse hundrevis av millioner av dollar fra ofre i USA og rundt om i verden, sier justisminister Merrick B. Garland.

I en koordinert aksjon med tysk og nederlandsk politi tok de kontroll over nettsidene og serverne til nettverket. Også norsk politi har deltatt i etterforskningen. Politiadvokat Erik T. Hansen ved avsnitt for finansiell cyberkriminalitet i Oslo politidistrikt håper samarbeidet vil redusere faren for ytterligere angrep.

– Oslo politidistrikt har det siste året, i samarbeid med Kripos, etterforsket løsepengeangrep rettet mot ulike virksomheter i Norge. Infrastruktur tilknyttet HIVE er antatt å ha vært benyttet ved flere av disse angrepene, sier politiadvokaten til NRK.

Utpressing for milliarder

Stengingen kommer etter en langvarig etterforskning. Ifølge det amerikanske justisdepartementet har nettverket tjent over 100 millioner dollar, nærmere en milliard norske kroner, på forskjellige utpressinger siden juni 2021.

Det skal være over 1500 fornærmede verden rundt. I tillegg til privatpersoner, skal sykehus, skoler, bedrifter og kritisk infrastruktur ha blitt presset for penger.

Ifølge justisdepartementet var forretningsmodellen til Hive at de tok en andel av pengene som utpresserne fikk fra ofrene sine.

HACKET: Konserndirektør Pål Nedregotten i Amedia.





Konserndirektør Pål Nedregotten i Amedia sier han har fått med seg nyheten fra det amerikanske justisdepartementet.

– Det gledelig at datakriminelle blir tatt, sier han til NRK.

Amedia beskrev løsepengeaktøren som «en av verdens største og mest avanserte grupper som tjener store svarte penger på å lage skadevare, og legge til rette for bruk av løsepengevirus».

Dataangrepet kostet selskapet om lag 30 millioner kroner. Cirka halvparten er knyttet til tapte abonnements- og annonseinntekter.

Resten av kostnadene var knyttet til selve den tekniske håndteringen av dataangrepet, og til konsekvensene av driften i etterkant av angrepet.

BISTO: Politiet i Oslo etterforsket dataangrepet mot Amedia og bisto i den internasjonale etterforskningen av Hive Network. Foto: Christian Ziegler Remme

Fant nøkler

I juli 2022 klarte FBI å komme seg inn i Hive-nettverket og stjele dekrypteringsnøkler.

Disse nøklene ble så gitt til personer og selskaper som ble presset for penger. Ved å bruke disse nøklene, kunne ofrene kontroll over datamaskinene sine igjen.

På denne måten klarte FBI å forhindre bakmenn i å få tilgang til 130 millioner dollar som ble forsøkt presset ut av ofrene.

Nedregotten i Amedia sier han ikke kjenner til detaljene i etterforskningen utover det som har stått i mediene.

– Vi har aldri gått i dialog med Hive, og vi har aldri gått i dialog med FBI. Vi vet ikke mer enn det vi har lest, sier Nedregotten til NRK.