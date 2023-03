Dovrebanen er stengt

Flere veier, blant annet E39 over Hemnkjølen, er også stengt

Det er utfordrende kjøreforhold i hele sørlige delen av Trøndelag. Flere steder ga brøytemannskapene opp å brøyte natt til søndag. Men søndag formiddag er brøytinga i gang de aller fleste steder.

Brøytemannskapene i Trondheim og sør i Trøndelag jobber for fullt i morgentimene søndag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Fylkesveg 717 mellom Rørvik fergekai og Rissa var stengt ei stund, men er nå åpen igjen, opplyser Statens vegvesen. E39 fra Hitratunnelen til Gangåsen er stengt.

Helsetjenestene rammes

Også helsetjenestene i Trondheim sliter søndag formiddag. I en pressemelding skriver kommunen at de er nødt til å prioritere hardt, fordi mange ansatte sliter med å komme seg på jobb på grunn av all snøen.

– Trondheim kommune sliter med å nå ut til mange brukere av kommunens helse- og velferdstjenester, på grunn av snøværet søndag morgen, skriver de i en pressemelding.

– Ved helse- og velferdssenter vil det viktigste bli prioritert, og hjemmebaserte tjenester har startet med å komme seg hjem til dem med behov for kritisk helsehjelp. Dette vil også ta tid, da noen må gå for å komme seg frem. Hvis situasjonen fortsetter kan noen oppleve at de ikke får planlagte tjenester i dag. De vil bli kontaktet på telefon, opplyser kommunen.

Trøbbel for busser og tog

E39 over Hemnkjølen er fortsatt stengt på grunn av uværet. Fylkesveg 6652 på Byneset i Trondheim er også stengt fordi to større kjøretøy har kjørt seg fast, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Trafikkselskapet AtB opplyser søndag morgen at nesten alle bussavganger i Trøndelag, sør for Levanger, er innstilte på grunn av snøværet.

Det dårlige været fører også til forsinkelser på Dovrebanen og Trønderbanen. Årsaken er store snømengder på Trondheim stasjon, melder Bane Nor.

På vei til barnedåp

I Trondheim har det vært vanskelig å ta seg fram med bil i mange av sidegatene søndag morgen. Glenn Kleven var på vei til barnedåp da ha kjørte seg fast.

– Det er helt jævlig, og vi har det travelt for å rekke barnedåpen på Dronning Maud, sier Kleven til NRK i 08.30-tida søndag.

– Vi er nødt til å dytte bilen fram her, for vi har ikke tid til å vente på brøytebilen, sier han. Etter litt jobb med spaden klarte han å få løs bilen, slik at han kunne kjøre videre.

Biler har kjørt seg fast flere steder i Trøndelag søndag morgen, som her i Trondheim. Det er Glenn Kleven som forsøker å få løs bilen fra snømassene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ambulanse står fast

Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men det har vært en del biler som har kjørt seg fast og kjørt av veien i trondheimsområdet.

– Våre patruljer som har vært ute i natt sier at det i perioder har vært vanskelig å se sikten rett fremfor bilen, sier operasjonslederen hos politiet.

På Geitastranda i Orkdal har en brøytebil veltet, og en involvert ambulanse står fast på stedet. Ingen er skadet, skriver politiet på Twitter.

Det er utfordrende kjøreforhold i hele den sørlige delen av Trøndelag. Politiet ber folk tenke seg godt om dersom de må ut å kjøre.

– Når brøytemannskap ikke klarer å holde veien åpen, så tenker jeg at det kan være lurt å la bilen stå, sier Røstum.

Også Vegtrafikksentralen anbefaler folk sør i Trøndelag om å la bilen stå på grunn av dårlig sikt og snøfokk.