Dårlig sommervær gir god soppfangst

Det går mot en svært god sopphøst, ifølge flere eksperter. Det varme været i juni, etterfulgt av dårlig julivær har ført til av soppsesongen har startet tidlig.

– 15 til 18 grader og masse nedbør er helt fantastisk vær for sopp. Da stortrives de, mens vi synes det er litt for kaldt, sier soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen til NTB.

Stadig flere begir seg ut i jakten på blant annet «skogens gull».

– Jeg spår en fantastisk kantarellsesong, sier kokk og soppentusiast Tommy Østhagen til NRK.

SOPPJEGER: Tommy Østhagen har reist rundt i Norge i jakten på matsopper. Bildet er fra Rendalen i Innlandet og soppen er steinsopp. Foto: Privat

– Som et Pokémon-spill

Han forteller at interessen for sopp øker hvert år, spesielt på grunn av at folk deler kunnskap og erfaringer i sosiale medier.

Facebook-gruppen «Vi som liker sopp» har over 31.000 medlemmer.

Østhagen tror mange har fått en sterkere interesse for å sanke ressurser selv og at sopplukking spesielt vekker nysgjerrighet.

– Det finnes så mange tusen arter sopp, så det er litt som et Pokémon-spill å finne og gjenkjenne dem.

STORFANGST: I 2017 plukket kokk og soppentusiast 207 kilo steinsopp på ett døgn. Foto: Privat Foto: Privat

Flere vil bli soppkontrollører

Det har også blitt lettere å finne ut om soppen i kurven er spiselig.

Lene Johansen i Norges sopp- og nyttevekstforbund forteller at interessen for å bli soppkontrollør har økt betydelig de siste årene.

En kontrollør må blant annet kunne artsbestemme opptil 150 ulike sopper og vite hvilke som er spiselige og hvilke som er giftige. Kandidater får testet denne kunnskapen i en prøve.

– Det er ganske voldsomt med folk som melder seg og som har forberedt seg. De bruker gjerne et eller to år for å forberede seg til den prøven, sier Johansen.

I 2019 ble 374 soppkontroller arrangert rundt i landet. 6568 kurver ble kontrollert. Norges sopp- og nyttevekstforbund tilbyr også digital soppkontroll. I fjor ble 35.314 sopper kontrollert via app eller på nett.

FARGEPLETT: Kokk Tommy Østhagen forteller at norske matsopper kommer i en rekke farger. Fra venstre: Grå musserong, kantarell, riddermusserong, irisridderhatt og blå riddermusserong. Foto: Privat

Mange spiselige arter

Tommy Østhagen jobber for tiden med en kokebok om sopp. Han har reist over store deler av landet for å smake på flere hundre sopper.

Østhagen forteller at skogen er full av arter som kan tas i bruk på kjøkkenet.

– Kremler finnes i mange farger. De er gule og grønne og rød, og kjempegode, sier han.

Han håper også at folk får øynene opp for furuskjellpigg.

– Den har jeg lyst til at folk skal ta inn på kjøkkenet skikkelig. Den finnes i store mengder og er fantastisk god.

MATSOPPER: Kokk Tommy Østhagen håper flere vil prøve furuskjellpigg (hvit og brun). I kurven finnes også steinsopp, rødbrun steinsopp og brunskrubb. Foto: Privat

– Plukk på fredager

Johansen forteller at soppkontroller normalt sett begynner i august, men at første kontroll på Østlandet fant sted allerede i helgen.

Hun legger til at den digitale soppkontrollen også har åpnet for sesongen.

Østhagen tror både august og september blir gode soppmåneder, men at visse arter kommer først senere på høsten. Han deler også et tips om når det er størst sjanse for å finne soppen.

– Det er lurt å plukke på fredager. Da er det nesten en uke siden folk har vært og plukket, sier han.