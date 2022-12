Darlene (8) går på ein skule med fukt, skjeggkre, mus og vond lukt

– Lufta i klasserommet kjennest skikkeleg rar og ekkel. Det luktar ikkje så godt, fortel Darlene Tran (8).

Ho har vore elev på Åsen skule i Viken fylke i halvanna år.

NRK møter henne saman med to eldre medelevar, Sanya (12) og Sanika Sarao (9). Dei er einige med Darlene i at lufta ikkje er bra.

– Lukta på skulen er berre heilt elendig. Det luktar vondt, meiner Sanya.

Veslesystera Sanika seier at mange i klassen hennar får vondt i hovudet og går heim. Det skjer kvar dag, fortel ho.

Darlene (8), Sanya (12) og Sanika (9, med ryggen til). Alle jentene er elevar ved Åsen barneskule i Lørenskog. Foto: Hallgeir Aunan / NRK Sanika (9) i eit grupperom med hol i veggen. Foto: Hallgeir Aunan / NRK Sjuandeklassing Sanya Sarao ved vasken i klasserommet. Han er så låg at ho må bøye seg ned kvar gong ho skal vaske hendene. – Eg får vondt i ryggen, fortel 12-åringen. Lørenskog kommune seier at dei har utført tiltak. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

12 år og vondt i hofta

Det er ikkje berre inneklima som er eit problem på Åsen skule. Klasserommet til Sanya er fullt av stolar og pultar, men dei passar ikkje for alle elevane.

Når sjuandeklassingen sit ved ein pult inne i klasserommet ho brukar kvar dag, går knea hennar heilt opp i bordplata.

Pultane er for låge, seier Sanya (12). Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Sjå, knea passar ikkje inn. Eg får vondt i hofta, seier Sayna.

Ho fortalde at klassen berre har fire «høge» pultar i klasserommet.

– Vi er fleire høge elevar i klassen. Når vi som er høge ikkje får ein av dei fire pultane, er det eit problem, seier ho.

Panelomn på Åsen barneskule. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Sanya nemner panelomnar som står laust på golvet. Dei har falle ned frå veggen. Andre er i ferd med å losne.

Skulen manglar også solskjerming, og det er hol i veggen. Elevane fortel at dei høyrer alt frå tilstøytande klasserom.

– Kvar gong vi seier ifrå, får vi same orsaking. Dei seier vi må vente på ny skule. Men vi har venta lenge nok no, seier Sanya oppgitt.

Lørenskog kommune svarar

Lørenskog kommune ved direktør for oppvekst og utdanning, Børge Tomter, blei informert om alle påstandane i saka i eit intervju 9. desember.

Direktør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune, Børge Tomter. Foto: JON PETRUSSON / NRK

Etter intervjuet sende NRK fleire skriftlege spørsmål om saka til kommunen. Dei blei svara på av kommunikasjonssjef Bettina Thorvik på e-post 20. desember.

Thorvik skriv:

– Det er for oss ukjent at det har vore klager etter at delar av ventilasjonsanlegga blei oppgraderte i 2020. Vi måler inneklimaet jamleg. Kommunen har heller ikkje vore kjend med at pultane og stolar ikkje er tilpassa elevane. Skulen ordnar dette no.

Hol i veggen mellom klasserom er «tetta» med ein liten kloss. Elevane, lærarar og foreldre seier det ikkje hjelper med klossen, og at lyden frå tilstøytande klasserom er forstyrrande. Fleire seier det har vore slik i over fire år. Foto: Privat

– Hola blei avdekka på synfaring i desember 2022. Utbetring av hol blir utført i løpet av første halvår 2023 i samband med andre arbeider på skulen. Skulebygga blei bygde som ein open skule, og lettveggar blei sett opp i ettertid. Det gjer at lydisoleringa på skulen ikkje er optimal. Når vi får beskjed om at gardiner og omnar har falle ned, blir dei hengde opp, skriv kommunikasjonssjef Thorvik i Lørenskog kommune.

Vindauge utan solskjerming på Åsen barneskule. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Thorvik skriv også at «det er forståeleg at elevane blir utolmodige».

NRK presenterte alle forholda ovanfor då vi intervjua direktør Børge Tomter 9. desember, som noko elevrådet har tatt opp fleire gonger.

Då sa Tomter at han ikkje kjente til hola og at kommunen hadde hatt kun ei synfaring 7. desember.

Tomter bekrefta då at den første rapporten om tilstanden ved Åsen skule, kom allereie i 2015 og at han er kjent med den. Rapporten fastslo på side 14 at:

«Skulebygga på Åsen skule har behov for omfattande rehabilitering om dei skal inngå i kommunens framtidige skulestruktur».

Klatrande mus

På Åsen skule har skulekjøkkenet vore stengd på grunn av mus. Dei trekkjer inn om vinteren, fortel både elevane, foreldra og lærarane.

– Vi veit dei kjem. Det har vore mus på skulen i alle dei åra eg har vore tilsett, seier miljørettleiar Sylvi Rudi.

Miljørettleiar Sølvi Rudi fortel om mus. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Ho har sete i møte med inspektør og elevar. Så har elevane byrja å le, utan at ho har skjøna kvifor.

– Då har det vore mus bak meg, fortel miljørettleiaren. Ho visar med handa korleis musa klatra oppetter gardina.

Kommunens kommunikasjonssjef Bettina Thorvik svarar på e-post:

– Problemet med mus blir no følgt opp av både Pelias og Lørenskog kommune.

Når det gjeld skulekjøkkenet, så blei det bestemt at det ikkje skulle gjennomførast undervisning den dagen fordi det blei oppdaga vond lukt i eit tilstøytande rom. Det blei seinare oppdaga ei mus i veggen (som var årsaka til lukta).

Då NRK besøkte Åsen skule 5. desember, kommenterte representantane frå elevrådet vond lukt fleire stader.

– Med 90 prosent sikkerheit muggsopp

Inne hjå lærarane, på golvet, står det feller som inneheld skjeggkre. Nyleg var det mus der.

Lærarane Ann Iren Skålseng, Marianne Gundersborg og Johanne Olsen Mosling på lærarrommet på Åsen barneskule. NB! Siste bilete i denne bildesveipen viser ei død mus i felle. Foto: Hallgeir Aunan / NRK Tillitsvald lærar Geir Goksøyr peikar på ei musefelle under skivebordet på lærarrommet. Forholda på skulen påverkar lærarane, fortel han. Foto: Hallgeir Aunan / NRK Musefelle på lærarrommet. Under ein meter unna står ei skjeggkrefelle. Felle for skjeggkre under nabobordet på lærarromet. Foto: Hallgeir Aunan / NRK Død mus i felle på Åsen barneskule.

I taket er det merke etter fukt og på veggen er det svarte område.

Soppspesialist og dagleg leiar hos Mycoteam. Foto: Jarle Nyttingnes

NRK har filma og teke bilete. Vi har vist bileta til Mycoteam. Dei er spesialistar på undersøking og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskadar.

– Det eg har sett er fuktbelastning. Eg kan med 90 prosent sikkerheit seie at det er muggsopp under strietapetet, seier mykolog Kolbjørn Mohn Jenssen til NRK.

Eitt av bileta NRK har vist Mycoteam. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Mykologen fortel at synleg mugg skal fjernast.

– Alle som driv med forvaltning og drift av bygningar må vite dette, seier soppeksperten hjå Mycoteam.

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Lørenskog kommune svarar:

– Skjeggkre finst på svært mange av våre bygg og er vanskeleg å bli kvitt. For å avgrense omfanget blir det plassert ut feller, spraya langs lister, gulv blir haldne ryddige og det er systematisk reinhald.

Ei av fleire skjeggkrefeller på Åsen barneskule. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Påstandar frå tilsette og foreldre om mugg på Åsen skule, blei lagt fram for direktør for oppvekst og utdanning, Børge Tomter, under intervjuet den 9. desember.

Tomter svara då at dei «var kjende med gamle fuktskadar i bygget, men at eigedomsavdelinga meinte det ikkje var mugg på Åsen skule».

– Ved mistanke om muggsopp vil vi engasjere eit firma til å kontrollere dette, skriv kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Lørenskog kommune på e-post 20. desember.

Uønskte helsekonsekvensar

Dersom det er muggsopp på Åsen skule kan det vere alvorleg.

– Problem med fukt og vekst av muggsopp innandørs har blitt knytt til uønskte helsekonsekvensar, som allergi og luftvegslidingar, fastslår seniorforskar Rune Becher i Folkehelseinstituttet. Han uttalar seg på generelt grunnlag.

Becher seier at muggsopp kan føre til forverring av eksisterande astma, hoste, piping i brystet, luftvegsinfeksjonar,

Seniorforskar i Folkehelseinstituttet Rune Becher. Foto: Anders Fehn / NRK

bronkitt, allergisk rhinitt og eksem. Dette hjå dei som oppheld seg i innemiljø med slike forhold.

– Det er antyda ei mogleg kopling mellom å bli eksponert for muggsopp tidleg i livet og utvikling av astma. Særleg blant barn som kan vere genetisk predisponerte for å utvikle astma, fortel seniorforskaren.

Trist på vegner av elevane

FAU-leiar Vidar Skillingsås fortel om sterke reaksjonar frå foreldra og lærarane etter at kommunen fortalde at dei ønsker nok ei utsetjing av ny skule. Heilt til 2028.

FAU-leiar Vidar Skillingsås. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Etter eg har sett kor ille det er på Åsen skule er eg veldig trist på vegner av elevane. Ny skule bør byggast så fort som råd er, meiner Skillingsås.

FAU-leiaren seier han har sett fuktflekkar, mugg, mus- og skadedyrfeller på Åsen barneskule. Han har ògså kjent korleis det er dårleg og innestengd lukt mange stader på skulen.

– Skulen er nedsliten. Om dette hadde vore arbeidsplassen til dei som styrer kommunen, trur eg ikkje dei hadde gleda seg til å gå på jobb. Og nettopp sånn er det for mange av elevane og lærarane. Dei ser at skulen ikkje er i god stand. Dei fortel om forhold som gjer at skulen ikkje er ein forsvarleg stad å opphalde seg, og kor elevane kjenner på alt som ikkje er bra, i staden for å konsentrere seg om å lære, seier FAU-leiar Vidar Skillingsås.

NRK har kontakta rektor ved Åsen skule, Nina Hoel Kjørstad. Ho ønskjer ikkje å uttale seg om saka.

Vi har diverre ikkje klart å nå verneombodet på skulen, Caroline Bekkan, eller hovudverneombodet i kommunen, Shagufta Mahmood, trass gjentatte forsøk over fleire veker.

Først i køen og forsvarlege forhold

NRK har spurt direktør for utdanning og oppvekst Børge Tomter om han finn forholda på Åsen barneskule tilfredsstillande og forsvarlege. Og om når elevane kan få ein skule i tråd med krava i opplæringslova.

I intervjuet denne månaden svara Tomter:

– Lørenskog kommune meiner forholda på Åsen skule er forsvarlege. Når det oppstår behov for utbetringar blir det fylgt opp når det blir meldt inn.

Tomter vedgår at Lørenskog kommunen har eit eige ansvar for oppfølging, når NRK spør han.

Direktør for utdanning og oppvekst i Lørenskog kommune, Børge Tomter. Foto: Anita Stellander / NRK

Direktøren for utdanning og oppvekst fortel at Åsen skule no ligg først i køen for rehabilitering.

– Vi har hatt ein vedlikehaldsinnsats som tilseier at skulen skulle vare fram til 2026. No har vi sett i gang tiltak som tilseier at skulen skal vere forsvarleg fram til 2028, seier Børge Tomter.

Han kan ikkje tidfeste når tiltaka ved Åsen skule er fullførte.

Alvorleg vedlikehaldsetterslep på norske skulebygg

I ein rapport som kom tidlegare i år fastslår Multiconsult at etterslepet på vedlikehald av norske skular er om lag på 100 milliardar kroner.

Over 800 skolebygg har store eller alvorlege avvik på ventilasjon, ifølge rapporten.

Utdanningsnytt er blant dei som har skrive om dette.

Multiconsult skriv i rapporten at dette «er alvorlege avvik, og vil kunne påverke inneklima i negativ retning».

Ytterlegare 31 prosent, over 1800 bygg, har vesentlege avvik og utilfredsstillande tilstand.

Totalt har 45 prosent, 2700 av dei rundt 6000 skolebygga, så dårleg ventilasjonsanlegg at det krev utbetringar.

Multiconsults undersøking blei gjort på oppdrag frå Foreldreutvalet for grunnopplæringa.

Les saka frå Utdanningsnytt her.