Danskene forlenger AstraZeneca-pausen – Sverige gir trolig grønt lys

Søren Brostrøm som er direktør i Sundhedsstyrelsen opplyste på en pressekonferanse i ettermiddag at de trenger mer tid.

– Vi utvider pausen med tre uker for å få mer tid til å komme til bunns i denne saken, sier Brostrøm.

Danskene vil dermed tidligst kunne gjenoppta vaksineringen i uke 15 i midten av april.

Konstituert enhetssjef i det danske legemiddelverket Tanja Lund Erichsen sier de nå vil undersøke mekanismene bak sykdomsbildet og om det er utsatte grupper som ikke bør få vaksinen.

Danskene har mottatt 10.000 meldinger om mistenkte bivirkninger knyttet til vaksinen, flesteparten av mindre alvorlig karakter.

Erichsen sier danskene har registrert to tilfeller av den alvorlige kombinasjonen av bivirkninger. Én person er død.

– Det er fortsatt ikke mulig å si noe om en sammenheng mellom bivirkningene og vaksinen, understreker Erichsen.

EMA: Vaksinen er trygg

Torsdag 11. mars stanset Norge bruken av vaksinen midlertidig etter flere tilfeller av mistenkte alvorlige bivirkninger.

Da hadde rundt 120.000 nordmenn fått første dose.

En rekke andre land satte også vaksinen på vent mens Det europeiske legemiddeltilsynet undersøkte rapportene. Torsdag for en uke siden konkluderte EMA med at nytteverdien av vaksinen er større enn risikoen og ga grønt lys for videre bruk.

Erichsen understreker at EMA fortsatt gjør videre undersøkelser av bivirkningsrapportene.

Norge, Sverige og Danmark har likevel ønsket å gjøre flere undersøkelser og har forlenget pausen til denne uken. Finland gjenopptok bruken onsdag denne uken, men kun til eldre over 65 år.

Norge med ny vurdering fredag

Til nå har tre personer dødd i Norge etter en sjelden kombinasjon av blodpropp, lavt blodplatetall og blødninger. Norske forskere mener dette skyldes en kraftig immunrespons på AstraZeneca-vaksinen.

I mellomtiden har en amerikansk studie slått fast at vaksinen er trygg.

I Sverige ligger det, ifølge Expressen, an til at man vil gjenoppta vaksineringen, men kun for grupper som ikke har risiko for å utvikle alvorlige bivirkninger.

Det er ventet at svenskene kommer med sin beslutning på en pressekonferanse klokken 14.

Folkehelseinstituttet i Norge har varslet at de vil komme med en ny vurdering fredag.