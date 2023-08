Dansk klimaekspert: Noreg har ein stor jobb framfor seg

Når Noreg blir ramma mykje hardare enn oss, kjem det først og fremst av at Noreg har fjell, seier Ole Mark, ekspert på klimatilpassing og flaum, til Danmarks Radio.

– Noreg og Sverige står i den situasjonen at dei blir ramma av veldig store vassmengder, over lang tid. Vatnet kjem ned gjennom fjell og berg, som fungerer som ei trakt. Vatnet går over breddene, og det gjer situasjonen mykje verre enn i Danmark.

– Viss same mengde regn hadde ramma Amager i Danmark, som nærmast er like flatt som ei pannekake, ville vi ikkje sett slike problem, seier han til avisa.

Kritisk til norsk tempo

Ole Mark seier at Noreg no står overfor ei stor oppgåve når det gjeld å klimatilpasse og innrette seg meir ekstremvêr, eit arbeid som han antydar kunne ha vore sett i gang for fleire år sidan.

– Etter flaumen som var i København i 2011, drog vi faktisk til Noreg etterpå for å snakke med dei om at dei kunne få dei same flaumen i Oslo. Men dei var ikkje interesserte, fordi dei ikkje hadde vorte ramma enno, hevdar han.

Han er sikker på at nordmenn no er klar over kva kraftig vêr kan bety for fjellandet, men klimatilpassing tek tid, spesielt i eit stort land med mange avsidesliggjande byar, seier han.

– Frå du har ei erkjenning og til du byrjar å lage flaumkarta, tek det mange år.

– Er dette konsekvensane av det vi ser no?

– Ja, det er det. Ting tek tid for dei i Noreg. Men dei jobbar hardt med det. Men det tek tid, og dei har mange elver, seier han.

Han peikar på at Noregs manglande EU-medlemskap også kan ha noko å seie for den situasjonen landet no står i.

– Noreg er ikkje medlemmer av EU, og dei har ikkje valt å implementere EUs flaumdirektiv. Så Noreg må sjølv ta initiativ til å klimatilpasse, og det har ein gjort, etter at ein har vorte ramma, seier han.

– Vi har ein plan

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har lese kritikken.

Han seier at regjeringa rett før sommaren la fram ei ny stortingsmelding om klimatilpassing med ein plan for dei neste fire åra.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) meiner det hastar med å få ned klimautsleppa. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

– Planen inneheld ei rekkje tiltak innan mellom anna samfunnstryggleik, landbruk, helse og samferdsel. Med planen gir vi ei betre verktøykasse til kommunane, seier Eide.

Det gjeld plan- og bygningslova, vurdering av nye finansieringsløysingar for overvatn, meir bruk av naturbaserte løysingar, og betre tilgang til klima- og geodata, legg han til.

– Kommunane har ei nøkkelrolle i arbeidet med klimatilpassing. Vi vil at det skal bli enklare for kommunane å ta omsyn til klimaendringane i planlegginga si.

– Vi må handle no, men vi treng samtidig meir kunnskap for å vere sikre på at innsatsen blir der sett inn det trengst og at vi tilpassar oss på rett måte. Med stortingsmeldinga tek regjeringa klimatilpassingsarbeidet fleire steg vidare. Vi set behovet for handling og meir kunnskap i system. Vi har ein plan for handling, og vi har rammene for forsterka innsats framover, seier Barth Eide.

Også Olje- og energidepartementet seier at det i 2024 kjem ei stortingsmelding som skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget vi har for flaum- og skredarbeid.

– Klimaendringane for alvor har treft Noreg

Klimaforskar Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Sommarvêret i Noreg viser at klimaendringane for alvor har treft Noreg, meiner klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Klimaforskarane har treft veldig bra når det gjeld oppvarminga, men eg trur vi alle har undervurdert kor sterkt og raskt effektane kjem.

Det har vore store kontrastar i det norske vêret i sommar. Fleire vêrstasjonar sette nye varmerekordar for juni, og landstemperaturen enda 2,6 grader over normalen, ifølge månadsrapporten frå Meteorologisk institutt.

– Det blei faktisk den fjerde varmaste juni vi har målt sidan 1900, seier klimaforskar Helga Therese Tilley Tajet

Det varme vêret i juni gav blant anna hetebølge i hovudstaden, auka skogbrannfare og forbod mot å tenne jonsokbål fleire stader.

Tørken gjorde at Landbruksdepartementet kalla inn bøndene til krisemøte fordi dei var uroa for norsk matproduksjon.

Våt juli i sør, varmt i nord

Men i slutten av juni kunne bøndene i Sør-Noreg juble. Då kom regnet etter ein lang tørkeperiode.

Men nedbøren gav seg ikkje då vi gjekk over i juli. Det blei ein uvanleg våt månad fleire stader i sør. I Stavanger kom det 167 prosent meir regn enn det som har vore normalt dei siste 30 åra. Oslo fekk 69 prosent meir enn normalen, medan Bergen fekk 40 prosent meir regn.

Bonde Sveinar Vadla kunne juble for regn i slutten av juni. Foto: Erik Waage / NRK

På same tid har det vore langt tørrare enn normalt i nord, der det har kome opp mot 80 prosent mindre nedbør enn normalt.

Og dette todelte vêrbiletet har halde fram i august. I Nord-Noreg er det stor uvanleg stor skogbrannfare, og tysdag 9. august blei det sett 12 varmerekordar i landsdelen.

Sommarkledde turistar går langs kaia i Svolvær. Det har vore uvanleg varmt og tørt i Nord-Noreg i sommar. Foto: Malin Nygård Solberg

I Sør-Noreg har august starta vått mange stader. Ekstremvêret «Hans» gjort store skadar med enorme mengder med regn, flaum og jordskred.

Varmt og vått i åra som kjem

Og sjølv om det ikkje er uvanleg med både høge temperaturar og mykje regn enkelte stader i Noreg på sommaren, vil klimaendringane gjere at vi får det både varmare og våtare i åra som kjem, seier Tajet.

– Klimamessig forventar vi at det skal komme nye rekordar i form av høgare temperaturar og større nedbørsmengder. Det vil vere variasjonar frå år til år, men trenden over tid vil vere at det blir varmare og våtare i Noreg.

Eide meiner det no hastar med å få ned utsleppa, og få omstilt verda til grøn energi.

– Vi må få ned klimagassutsleppa. Det vil seie at vi alle må ta tak i dette og bytte ut fossile løysingar med fornybare løysingar. Vi må ta betre vare på naturen, og sørge for å bruke ressursane smartare i ein sirkulær økonomi.