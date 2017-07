Danmark: Dømd til fengsel for tigging

21. juni skjerpa Danmark tiggelovgjevinga i landet. Om ein person tiggar i gågater, på stasjonar, i kollektivtrafikk eller ved kjøpesenter kan ein risikere fengsel i opp mot to veker.

I dag vart ein mann for første gong råka av den nye lovgivinga. Ein rumenar skal no i fengsel i 14 dagar for å ha tigga med ein kopp ved Nørrebro stasjon i København, melder Danmarks Radio.

Etter den nye lovgivinga kan personar som tiggar straffast utan at det på førehand vert gjeven noko form for åtvaring.

Politiet oppdaga at mannen tigga ved stasjonen 11. juni, og bad han møte i retten for lovbrotet. Han møtte ikkje opp, men vart likevel dømd til fengsel i 14 dagar. Det er ukjent kvar mannen befinn seg, så politiet har enda ikkje klart å fengsle tiggaren.

Saka vart behandla i Byretten i København, som har sett i verk ei eiga ordning som skal sikre at tiggesaker vert behandla i eit raskt tempo.

Også to andre rumenarar er skulda for tigging etter den skjerpa tiggelovgjevinga i landet.

Les meir: Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging

Regjeringa har foreslått tiggeforbod i Noreg

I 2015 kom regjeringa med eit lovforslag om nasjonalt tiggeforbod. Forslaget hadde i utgangspunktet fleirtal, men Senterpartiet snudde og stemte imot.

Les meir: Derfor stemmer Sp mot tiggeforbudet

Forslaget skapte mykje debatt, fordi personar som medverka til tigging, gjennom blant anna å leggje til rette for overnatting kunne bli straffa.

I dag kan derimot kommunar gå inn for lokale tiggeforbod.