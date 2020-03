Danmark stenger grensene for å forhindre koronaspredning

Det opplyser Danmark statsminister Mette Frederiksen i en pressekonferanse fredag.

Fra lørdag klokken 12 innføres det et innreiseforbud til landet og militæret settes inn for å vokte grensene. Dette gjøres for å hindre spredning av covid-19-viruset.

– Alle turister og utlendinger som ikke har et akseptabelt formål med å reise inn til Danmark vil bli avvist ved grensen, sier hun.

Danske statsborgere har fortsatt mulighet til å komme tilbake til landet. Stengningen gjelder ikke transport av varer, slik som mat og medisin.

Stengte skoler og barnehager

Det er registrert omtrent 800 tilfeller av smittede i Danmark.

Onsdag denne uken bestemte danske myndigheter at alle skoler og barnehager stenges i to uker fra kommende mandag. Grunnen til det var at antallet smittede i landet var nærmest doblet på et døgn.

I tillegg har alle offentlig ansatte som ikke har noen kritisk funksjon fått beskjed om å holde seg hjemme.