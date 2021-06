Lovforslaget fikk støtte fra det største opposisjonspartiet, Venstre, tidligere denne uken og sikret dermed flertall. FN har vært kritisk til forslaget.

Socialdemokratiets mindretallsregjering har hatt samtaler med de afrikanske landene Tunisia, Etiopia, Rwanda og Egypt, ifølge Jyllands-Posten. Avisa skriver landene blir vurdert som vertsland.

Innvandring- og integreringsminister Mattias Tesfaye besøkte Rwanda i april, men understreket at de ikke har inngått en avtale om å opprette et dansk asylmottak i landet.

– Vi ble enige om å fortsette å diskutere flyktning- og asylpolitikk, men også utviklingsspørsmål, investeringer, grønn omstilling, turisme og mange andre saker, sa Tesfaye i Folketinget i begynnelsen av mai.

Må fortsatt til Danmark først

Et av de største argumentene for å opprette asylmottak i Afrika var at flyktninger unngår å ta den farlige ferden over Middelhavet.

Likevel skal det ikke være mulig å søke asyl på mottakssenteret som er foreslått. Siden midten av 2000-tallet har det heller ikke vært mulig å søke asyl på danske ambassader eller konsulat i utlandet.

Migranter og flyktninger sitter tett sammen på en gummibåt. Foto: Pablo Tosco / AP

– Asylsøkere må fortsatt ta seg hele veien opp til Danmark, over Middelhavet og gjennom Europa, før de kan søke asyl ved den danske grensa. Deretter skal de sendes ned til dette tredjelandet for asylprosessen, sier Martin Lemberg-Pederson. Han er lektor ved Centret for Avancerede Migrationsstudier ved Universitetet i København.

FN og EU kritisk

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og EU har kritisert loven.

– Ved å iverksette en så drastisk og stor endring av den danske flyktningloven, risikerer Danmark å utløse en dominoeffekt, hvor også andre land i Europa vil vurdere mulighetene for å begrense beskyttelsen for flyktninger på eget territorium, sa Henrik M. Nordentoft, UNHCRs representant for de nordiske og baltiske landene, i en uttalelse i mai.

En stor gruppe migranter går nordover på en motorvei i Danmark. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

FN og EU mener at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil undergrave internasjonalt samarbeid. Forslaget har også fått massiv kritikk fra Amnesty International, Røde Kors og Redd Barna.

Inviterte Norge til samarbeid

Danmark ønsket å samarbeide med Norge om å lage asylmottak utenfor Europa. Da Frp var i regjering samarbeidet de om å få det til.

Etter Monica Mæland tok over departementet, sa hun at hun ikke ønsket å samarbeide om asylmottak i Afrika, ifølge Dagens Næringsliv.

Likevel fremmet Frp et forslag i Stortinget på mandag om å samarbeide med Danmark om et slikt initiativ.