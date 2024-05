Det skapte sterke reaksjoner da det ble klart at Subjekt-redaktør og forfatter Danby Choi skulle holde en av 17. mai-talene i hovedstaden i år.

Det splittet 17. mai-komiteen, og private satte i gang underskriftskampanje for å stoppe han.

Likevel hadde mange bunadskledde møtt opp for å se den mye omtalte talen.

Selv om det fortsatt var tidlig morgen, hadde mange møtt opp på Vår frelsers gravlund. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Choi åpnet med å dra frem Ibsens «Et dukkehjem» og hyllet den store forfatteren.

– Ibsen stakk fingeren i vepsebolene, poengterte det tabubelagte og flyttet grensene for hva som var lov å si. Og selv om han for mange av sine samtidige fremstod som en provokatør, kan man neppe anklage han for å ikke ha tråkket opp stiene for oss som kom etter han.

Han sier videre at Ibsens stykker var stappfulle av sprengstoff mot alt som var politisk korrekt.

Choi innrømmer at han var nervøs før talen, og måtte ta seg en røyk. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Choi kommenterte også reaksjonene som kom da han ble valgt som taler i år.

– Det ville være direkte flaut om jeg lot 15.000 signaturer vippe meg av pinnen. Jeg tror Henrik Ibsen ville ledd av meg. Det å gi etter for en knøttliten storm, som Henrik Ibsen kanskje ville kalt det, det kom rett og slett ikke på hovedtale.

Redaktøren understreket at demokratiet er avhengig av at vi er uenige.

– Det vil si at vi må tåle, tillate og tolerere de med meninger vi også sterkt misliker. For det er faktisk de som representerer «Nora » i dag.

Etter talen la Choi ned en krans på graven. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Kontroversiell

Choi har markert seg som motstander av «kanselleringskultur», og stilte i fjor opp på en TikTok-video med en mann som var dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

Han har senere lagt seg flat og beklaget Tik-Tok-videoen.

Tross motstand og kontroverser stod Høyre, som hadde valgt Choi som taler, på sitt.

Velger hver sin taler

17. mai-komiteen består av representanter fra ni politiske partier, i tillegg til to representanter fra Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten.

Tradisjonen er at hvert parti får ansvar for ett arrangement hver med kransenedleggelse og taler.

Høyre fikk i år ansvar for seremonien ved Vår Frelsers gravlund, ved Henrik Ibsens grav, hvor Danby Choi skal holde en tre minutters tale.

Christian Mikkel Dobloug holdt tale ved Bjørnstjerne Bjørnsons grav. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Også Frps taler Christian Mikkel Dobloug har skapt reaksjoner. Han er tidligere styremedlem og medeier i den innvandringskritiske nettavisen Resett. Dobloug talte ved graven til Bjørnstjerne Bjørnson.