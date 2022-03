Damien (33) verver fremmedkrigere til Ukraina: – Det er mange nordmenn

– Jeg var bare på riktig sted på riktig tidspunkt, sier Damien Magrou.

NRK møter ham på et hemmelig militært sted i Lviv fredag morgen. Da har han jobbet for den ukrainske hæren i tolv dager. Krigen har vart i femten.

Damien sier at han er den første som formelt lot seg verve til den nyopprettede fremmedlegionen i Ukraina.

Det er en egen militæravdeling for utenlandske, frivillige fremmedkrigere som vil kjempe mot russiske styrker. Alle som rekrutteres, skal vite hva som står på spill:

Eget liv og Ukrainas fremtid.

– Mange nordmenn

Den siste tiden har Damien blant annet jobbet med å lose nye rekrutter inn i legionen før de blir sendt videre til frontlinjen.

– Vi har folk som kommer inn hele tiden. Det er utrolig mange med kamperfaring, som har vært i Afghanistan, Syria, Irak og andre konfliktsoner som kommer.

Målet til fremmedlegionen er å bidra i kamp og gjøre en forskjell på fronten, ifølge Damien. Hvor mange som nå kjemper for dem med dette målet for øye, kan han ikke svare på.

En video fra det ukrainske forsvaret viser øvelser med soldater som skal tilhøre fremmedlegionen. Videoen fra det ukrainske forsvaret viser blant annet våpentrening. Ingen vet hvor mange nordmenn som nå er i Ukraina og deltar i øvelser - og etter hvert krig.

Men han mener det er mange. De kommer hovedsakelig fra Sentral-Europa og de baltiske landene, sier han, i tillegg til Storbritannia og USA.

– Og noe som var litt overraskende for meg, er at det er mange som kommer fra de nordiske landene. Mange nordmenn, og mange fra Finland.

Ifølge Damien er det nå flere nordmenn på bakken og ved den ukrainske hærens treningsleirer. Ham bekjent, har ingen blitt sendt til kampsonen enda.

– Men det kommer ganske snart, sier han.

Fra jurist til talsperson for fremmedlegionen

33-åringen kommer opprinnelig fra Frankrike. Han har vært norsk statsborger i over ti år og utdannet seg til jurist i Bergen. De siste to årene har Damien bodd i Kyiv sammen med sin ukrainske kjæreste.

Krigen som nå herjer i Ukraina og like utenfor hovedstaden, føles personlig for ham. Det gjorde også talen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han ba europeere om å komme til landet for å kjempe.

– Jeg synes det var viktig å delta på et eller annet vis, sier Damien.

Da krigen brøt løs, satt han i en Airbnb og fulgte nyhetene på TV-skjermen. Etter kort tid tok juristen kontakt med det ukrainske forsvarsdepartementet og meldte seg til tjeneste.

Brått gikk Damien fra å være ansatt i Ukrainas største advokatselskap... ... til å verve utenlandske soldater til Ukrainas fremmedlegion.

I dokumenter NRK har fått tilgang på, og som skal være sendt til dem som ønsker å krige i Ukraina, omtales Damien som kontaktperson, oversetter og logistikkassistent. Siden han snakker syv språk, skal han nå ha fått en rolle som talsmann for fremmedlegionen.

– Selv om vi alle bidrar på vår egen måte, så er det den samme følelsen jeg ser og hører hos alle kameratene som har vervet seg: De vil gjøre en forskjell. De kunne ikke bare stå å se på mens det foregår krigsforbrytelser i en størrelsesorden som vi ikke har sett siden andre verdenskrig.

Sjekker ikke politisk tilhørighet

Anklager om brudd på krigens folkerett kommer fra flere hold.

Amnesty International mener russiske angrep mot sivile mål i Ukraina må undersøkes som mulige krigsforbrytelser. Organisasjonen mistenker også at det er begått krigsforbrytelser av frivillige proukrainske militsgrupper, som har samarbeidet med den ukrainske hæren, etter det brøt ut krig i Øst-Ukraina i 2014.

– Hvordan skal deres legion hindre at soldatene deres begår samme typer forbrytelser?

– Det du snakker om nå er frivillige bataljoner, eller frivillige militser. Vi i hæren kan selvfølgelig ikke svare for handlinger som er begått av utenforstående. Jeg har ikke hørt eller sett noen anklager om at den ukrainske hæren begår krigsforbrytelser, sier Damien.

Han håper at opprettelsen fremmedlegionen vil bidra til at utlendinger som kommer til Ukraina for å kjempe, gjør det innenfor «offisielle rammer».

Når fremmedlegionen tar inn nye medlemmer, gjøres det individuelle vurderinger av hver enkelt basert på erfaringsnivå, skikkethet og kampklarhet, ifølge Damien.

Men legionen sjekker ikke det politiske eller ideologiske ståstedet til dem som verver seg. Heller ikke om rekruttene har ekstreme holdninger.

– Det kan godt være at det blant våre finnes folk som har forskjellige politiske meninger, og blant annet noen politiske meninger som jeg personlig ikke vil ha noe med å gjøre. Så lenge det ikke påvirker hvordan de håndterer situasjoner, hvordan de oppfører seg, så synes jeg ikke vi skal legge oss opp i det, sier han.

– Hvordan skal dere hindre at folk med høyreekstreme holdninger får kamptrening hos dere?

– Vår oppgave er ikke å hindre at de får kamperfaring, tvert imot. De med høyreekstreme holdninger, hvis de finnes, og det har jeg ikke sett bevis på eller hørt noe om, de må bare holde stille og delta i kamphandlinger som alle andre kamerater.

Benekter propaganda

Det er ikke ulovlig for norske statsborgere å verve seg til fremmedlegionen i Ukraina. Både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt har imidlertid frarådet dette.

På en pressekonferanse tirsdag, hevdet Ukrainas ambassadør til Norge at mellom 100 og 150 nordmenn befinner seg i eller er på vei til Ukraina for å kjempe.

Dette tallet er ikke bekreftet fra annet hold, og journalister har ikke fått se dokumentasjon på hvor mange som er vervet.

– Hvordan kan vi vite at denne fremmedlegionen er reell og ikke bare propaganda?

– Jeg har sett de guttene med mine egne øyne. Jeg har vervet en del av dem. De første dagene stod jeg ved inngangen og tok dem imot, så jeg vet at det er reelt, sier Damien.

Han vil takke de som verver seg, og de som jobber frivillig for å få legionen til å stå oppreist. Aller mest stolt er han av det ukrainske folket.

– Det er absolutt et åpent spørsmål hvordan utfallet blir. Først og fremst er vår målsetting å påvirke det utfallet. Samtidig tror jeg at når folk fra utlandet er villige til å komme og kjempe for Ukraina, så har det også en påvirkning på moralen og hvordan folk i Ukraina føler at verden støtter dem.

– Nå presser russerne den ukrainske hæren på veldig mange fronter. Mange frykter at hovedstaden kan falle om noen dager. Har du en god følelse på at Ukraina kommer til å holde ut?

– Jeg er ikke i tvil om at Ukraina kommer til å vinne til slutt. Når du forsvarer ditt eget hjem, når du er klar for å ofre alt, så er det ingen utfall hvor fienden kommer til å vinne. Selv om de okkuperer en del av Ukraina, vet jeg at folket her kommer til å klare seg. De kommer til å kjempe til det siste.