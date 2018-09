Dale om bompengeopprøret: – Ansvaret ligger hos lokalpolitikerne

Den siste tiden har et bompengeopprør spredt seg fra vest til øst, som en protest mot Stortingets vedtatte økning i antall bomstasjoner og økt bompengetakst.

I Kristiansand demonstrerte hundrevis av folk i sentrum av byen, i Oslo kjørte demonstrantene i kortesje fra Sandvika til Oslo Spektrum, og i Drammen skapte en kjør sakte-aksjon kaos i sentrum tirsdag.

Får bred støtte

Aksjonsleder i Drammen, Anders Lunde, sier de har fått bred støtte.

– De aller fleste sympatiserer med at vi er nødt til å gjøre noe dersom vi skal slippe unna bompenger. Og da er det et nødvendig onde å aksjonere, sier Lunde.

Han mener at de økte bompengene går ut over personer som ikke har noe annet alternativ enn å kjøre bil. Lunde oppfordrer lokalpolitikere til å sørge for mer fortetting slik at aktivitetssentre blir lagt sammen med knutepunkt for kollektivtrafikken.

Tobarnsmor Alexandra Lind (25): – Kommer til å bruke 39.600 i bompenger årlig

– Opp til lokalpolitikerne

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier han forstår frustrasjonen til de som protesterer, men understreker at ansvaret ligger hos lokalpolitikerne.

– Det er kommunene som vedtar om de vil bruke rammeoverføringene, og veksten i kommuneøkonomien og fylkesbudsjett på å finansiere viktig infrastruktur, eller om de vil innføre bompenger.

Etter demonstrasjonen over den nye bomringen på Nord-Jæren i Rogaland, sa samferdselsministeren at regjeringen er åpen for å legge frem en ny reforhandlet plan for bompengefinansiering for Stortinget.

– Men det forutsetter en enighet mellom partene lokalt. Da kan de søke om å drive bompengene ned gjennom lokalpolitiske vedtak.

Bompengekrangel førte til omfattende vakthold på politisk møte

Ser til kommunevalget

Aksjonsleder Anders Lunde håper at lokalvalget neste år vil bidra til å endre bomavgiftene i kommunene.

– Det er en tøff kamp, så det er ikke gitt at én kjør sakte-aksjon får snudd politkerne. Men jeg er ganske sikker på at politikerne ser at Drammens innbyggere ikke vil ha bompenger, sier Lunde.