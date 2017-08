Dagmamma tiltalt 11 år etter at Martine (1) døde

Kvinnen er tiltalt for å ha brukt vold mot 13 måneder gamle Martine, slik at hun døde av skadene. Hun kom i søkelyset igjen i oktober i fjor da hun ble siktet på nytt - ti år etter.

Det er den nye «cold case»-gruppen ved Kripos som har bistått politiet i Sørøst politidistrikt med etterforskningen, som nå har munnet ut i tiltale, skriver Aftenposten.

FORSVARER: Advokat Thomas Randby hos Advokatfirmaet Elden. Foto: Anne Longvik / NRK

– Min klient tar det tungt at det nå er reist tiltale i denne saken. Hun er helt klar på at hun ikke har begått noe vold mot Martine. Hun nekter også straffeskyld for de øvrige postene i tiltalen, sier kvinnens forsvarer Thomas Randby til avisen.

– Mer medisinsk kunnskap i dag

Martine ble lagt inn på sykehuset med alvorlig hodeskader 4. september 2006. Etter noen dager døde barnet.

5. januar i 2007 ble dagmammaen til barnet siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Men politiet klarte aldri å bevise når skadene skjedde, og saken ble henlagt. Nå mener politiet å ha bevis som holder.

STATSADVOKAT: Marit Formo hos Vestfold og Telemark statsadvokatembeter. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine skadene, etter hun ble avlevert av sin mor om formiddagen. Tidspunktet for når skadene ble påført er et sentralt tema i saken. Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning for dødstidspunktet enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo til Aftenposten.

Fant nye spor

Etter at riksadvokaten gjorde om henleggelsen ble det satt i gang med ny etterforskning. likevel ble saken endelig henlagt i 2009. I 2015 ønsket foreldrene til Martine at politiet skulle se på saken på nytt. Cold-casegruppa i politiet så på saken og hadde flere forslag til nye etterforskningsskritt.

– Vi er glade for at saken gjenopptas, så vi kanskje kan få et svar på hva som skjedde den forferdelige dagen i 2006. Kanskje vi endelig kan få ro i sjela, sa moren til Martine, Trine Lise Lie, til NRK da siktelsen ble kjent i fjor.

Saken skal opp for Ringerike tingrett i februar.