Karl Munthe-Kaas er dagligvaregründer i Oda, tidligere kjent som Kolonial.

– Formuesskatten er en absolutt nødvendighet om man skal få til en redistribusjon. Altså at de rikeste tar sin del av byrden, sier han til NRK.

Den reelle verdien av Oda-aksjene til Munthe-Kaas er 670 millioner kroner, anslår han selv. Verdien er basert på hva Oda-aksjer er blitt handlet for den siste tiden.

Han mener det er mulig å utvikle formuesskatten slik at den i realiteten treffer de som er i stand til å betale den, blant annet ved å heve bunnfradraget – taket for dem som må betale skatten.

– Det er surt å betale skatt, og det er mange som sikkert kunne vært foruten det. Men for at man skal argumentere for å fjerne formuesskatten må det være en større samfunnsmessig skadeeffekt enn at man gjerne skulle sluppet, mener Munthe-Kaas.

– Det overlever jeg

– Som gründer er det kanskje tenkelig at du er mindretall når du sier deg positiv til formuesskatt?

– Jeg tror overhodet ikke jeg er alene, jeg tror det er mange formuende personer som tenker som jeg, forteller dagligvaregründeren til NRK.

Dagligvaregründer Karl Munthe-Kaas. Foto: NRK

Hittil har Munthe-Kaas knapt betalt formuesskatt. Men dersom selskapet børsnoteres, vil hans skatteformue øke drastisk.

– Nå er det sånn at mine aksjer ikke er verdsatt til det de faktisk er verdt, før vi går på børs. Basert på markedsverdien i dag ville jeg betalt 6 millioner i formuesskatt om selskapet var børsnotert, anslår gründeren.

Hva er et børsnotert selskap? Ekspandér faktaboks Når et aksjeselskap ønsker å utvide aksjekapitalen kan selskapet søke om å bli børsnotert. Når en virksomhet noteres på børsen, vil det si at selskapet opererer som et offentlig selskap i det åpne markedet. Alle norske selskaper på børsen er allmennaksjeselskaper (ASA). I et offentlig selskap kan hvem som helst kjøpe aksjer. Det betyr at stifterne får mindre kontroll, og at selskapet kan bli kjøpt opp, med eller mot de opprinnelige eiernes vilje. Den fremste fordelen med å bli notert på børsen er utvidet kapitaltilgang. Dersom det ikke er behov for utvidet kapital, bør det vurderes om det er rett beslutning å ”gå på børs”. Børsnoterte selskaper verdsettes til markedsverdi når det gjelder den skattemessige formuen. Andre selskaper verdsettes til deres bokførte egenkapital. Kilde: Prosent.no, Smarte Penger.no

Han mener det er en høyere sum enn det han selv har i lønn.

– Men det er allikevel ikke noe verre enn at når vi da er børsnotert, så får jeg selge én prosent av aksjene mine da. Altså 10 prosent av beholdningen min i løpet av ti år. Eller tjue prosent i løpet av tjue år. Vet du hva, det overlever jeg, mener Munthe-Kaas.

– Og det gjør jo ikke at jeg gjør noe annerledes. Det gjør ikke at jeg driver bedriften annerledes. Det gir ikke bedriften min en konkurranseulempe, fortsetter han.

– Misfornøyd med de rike

Tidligere denne uken avslørte nettstedet ProPublica at de 25 rikeste amerikanerne betalte i praksis 3,4 prosent i skatt mellom 2014 og 2018.

Organisasjonen fant også ut at Amazon-grunnlegger Jeff Bezos ikke betalte en eneste dollar i inntektsskatt i 2007 og 2011, mens Tesla-sjef Elon Musk ikke betalte skatt i 2018.

I den forbindelse ble Munthe-Kaas også intervjuet av BBC om nettopp den norske formuesskatten. Da sa han at rikingene i utlandet også burde betalt formuesskatt, og at han mener den ikke skader hverken arbeidsplasser eller bedrifters vekst.

Formuesskatt Ekspandér faktaboks Formuesskatt er skatt på en persons nettoformue, altså eiendelene når gjelden er trukket fra, og betales av verdien 1.januar det året skattemeldingen sendes inn. Formuen kan eksempelvis være bankinnskudd, eiendom, eller aksjer i unoterte eller børsnoterte selskaper. Formuesskattesatsen for inntektsåret 2020 er i praksis 0,85 prosent, der staten krever inn 0,15 prosent, og kommunene kan kreve inn inntil 0,7 prosent. For aksjer gis det er aksjerabatt på 35 prosent for 2020. Det innebærer at aksjer formuesmessig vurderes til 55 prosent av markedsverdi (for børsnoterte selskaper). Begrunnelsen for at det er innført en aksjerabatt er knyttet til det omdiskuterte begrepet arbeidende kapital, og at verdiene i bedriften ofte er bundet opp i ordinære driftsmidler, som maskiner, traktorer, inventar og varebeholdninger. Verdiene i en bedrift kan også bestå av finansielle eiendeler, som aksjer eller kontanter. Det er et minstefradrag i formuesberegningen på 1,5 millioner, det dobbelte for et ektepar. Det vil si at man ikke betaler formuesskatt dersom netto formuesverdier er lavere.

– Jeg er ikke interessert i å ta sjansen på at folk blir så misfornøyde med at de rike ikke bidrar, at det undergraver det samfunnet jeg har hatt svært godt av å leve i, forteller Munthe-Kaas.

I 2020 ga formuesskatten 15,4 milliarder kroner til staten. Da var de rundt 500.000 nordmenn utgjør den rikeste tiendedelen av folket, som betalte 14,1 milliarder i formuesskatt ifølge regjeringens anslag.

Det er 92 prosent av de inntektene staten har fra formuesskatten.

Konkurrerer med utlandet

Formuesskatten er et omdiskutert tema. De som taler for å fjerne eller senke skatten, mener det vil gjøre det lettere for gründere og små bedrifter.

Fredag stilte Munthe-Kaas opp til debatt i Dagsnytt 18 om formuesskatt. Der møtte han Tom Georg Indrevik, som er ordfører i Øygården for partiet Høyre.

– Argumentasjonen Munthe-Kaas bruker kan sikkert funke for ham, men besøker man familiebedrifter som konkurrerer med internasjonale bedrifter, føles nok dette rimelig urettferdig, forteller han.

Ordfører i Øygården, Tom Georg Indrevik (H). Foto: Marit Hommedal / NTB

Indrevik sier seg enig i at man ikke ønsker nullskattytere i Norge. Men han mener formuesskatten gjør at små og mellomstore bedrifter må ta ut penger for å betale skatt. Da er det ikke snakk om «100-millionersgjengen», mener han.

– Vi har bedrifter som konkurrerer om akkurat de samme kundene, bare at en bedrift er eid av noen i utlandet, og slipper å betale formuesskatt, mens den andre som er eid av noen i Norge som ikke slipper. Det er jo noe med å heie på norsk eierskap, mener Indrevik.

Munthe-Kaas mener debatten om formuesskatt altfor ofte ender opp med å handle om særtilfeller.

– Jeg synes det er helt absurd at man skal fjerne en hel skatteklasse, og så å si fjerne skattetrykket på de aller rikeste, fordi det kan ha noen negative konsekvenser i noen få tilfeller. Da får vi heller finne løsninger på enkelttilfellene, mener han.