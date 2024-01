Dagligvareprisene skal gå nedover nå som det nye året har startet.

Extra setter ned prisen på 150 såkalte hverdagsvarer. Rema 1000 lover prisfrys på over 1000 varer. Og Kiwi har som mål å være billigst og satte prisene ned fra i dag tidlig.

– Det er veldig greit nå etter jul. Da har vi som regel lite penger. Jeg er student, så vi har ikke så mye å rutte med disse månedene, sier Mariel Lindelöf på en handletur på Extra.

Står midt oppi priskrig

Dagligvareekspert og tidligere lektor ved BI, Odd Gisholt sier kundene nå kan vente lavere priser.

– Vi står midt oppi en priskrig, sier dagligvareekspert Odd Gisholt. Foto: William Jobling / NRK

– Dette er en gavepakke til forbrukerne. Det er jo høye priser i Norge. Men nå ser vi altså at alle de tre store dagligvarekjedene på lavpris setter prisene kraftig ned, sier Gisholt.

På spørsmål om hvordan konkurransen nå er mellom de store dagligvarekjedene, svarer Gisholt det nå er priskrig;

– Det har vært stor konkurranse lenge, men nå vokser jo ikke markedet lenger. Og i et marked som ikke vokser lenger, da bryter det ut en priskrig. Og den er vi nå midt oppi, sier han til NRK.

Forbrukerne kan glede seg over at noen priser går ned, mens andre ikke gjør det.

– Det blir spennende å følge dette, sier han.

Han mener prisene vil stabilisere seg på en rekke artikler, og gå ned på en del produkter. Så nå bør kundene lete etter de gode tilbudene. For dem er det mange av nå, avslutter han.

Matbutikkene konkurrerer om å være billigst. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Drar nytte av kronekurs

Matvareprisene har økt mye det siste året. Mariel Lindelöf sier hun sjekker prisen oftere nå enn før.

– Ja, det må jeg gjøre. Men jeg har også justert hva jeg kjøper. Kutter du kjøtt og kjøper mer grønnsaker, så kan du bli like mett samtidig som det er billigere, sier hun.

Mariel frykter prisene kommer til å gå opp i det lange løp.

– Vi ser de konstant øker etter hvert. Jeg tar ikke dette som en suksess, men en kortvarig glede, sier hun.

Nicolai Støme er også blitt mer oppmerksom på hva ting koster.

– I hverdagen er vi veldig prisbevisste. Da er vi glad det eksisterer rimelige butikker, sier Støme under en handletur på Rema 1000.

Han sier kjæresten har lært ham å følge mer med på prisene.

– Vi må håpe det kommer noe godt ut av disse priskrigene. For husholdningene er veldig presset om dagen, sier han.

Nicolai Støme sier kjæresten har lært ham å sjekke kiloprisen på det han kjøper. Foto: William Jobling / NRK

Nå skal prisene ned, mener ekspertene.

Professor Øystein Foros på Norges handelshøyskole sier inflasjonen (prisstigningen) har avtatt i landene rundt oss. I det siste har kronen styrket seg.

– Det betyr mye for norske forbrukere, siden mye av det vi kjøper kommer fra utlandet, sier Foros til NRK.

Konkurrerer om å være billigst

Extra-sjef Håvard Jensen forventer at det nye året vil innebære lavere innkjøpspriser fra lavpriskjedens leverandører. Han lover å sende besparelsen videre til kundene.

Selskapet avvikler derfor dyrtid-grepet «pristak». Og Extra setter ned prisen på 150 såkalte hverdagsvarer. Varer som pasta, frossen fisk, grønnsaker, syltetøy og bleier.

Kjededirektør Håvard Jensen i Extra forventer at det nye året vil innebære lavere innkjøpspriser. Foto: Espen Solli

– Det store priskuttet omfatter hverdagsvarer fra våre egne merker som Änglamark og Xtra, samt fra leverandører som Toro, Nora, Farris, Lano, Santa Maria, Findus, Maarud og mange flere. I tillegg til priskuttene kommer våre ordinære tilbud og kampanjer.

Dette vil gjøre januarhandelen billigere for alle våre kunder, skriver kjededirektør Håvard Jensen i en pressemelding.

Rema 1000 lovet nyttårsaften prisfrys på over 1000 varer fra årets første dag.

– Nå fryser vi prisene på over 1000 varer. Dette gir kundene forutsigbarhet og trygghet i en tid hvor dette er ekstra viktig. Det skriver salgs- og markedsdirektør i REMA 1000, Pia Mellbye.

Kampanjen varer over påske, og gjelder varer i en rekke kategorier.

Priser ned fra i dag tidlig

– Vi skal jo alltid sørge for å være billigst. Og det gjør vi på mange forskjellige måter sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin hos Kiwi.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi garanterer at de skal være lavest på pris i år. Foto: Kiwi

Hun forteller at de har mange produkter som er ekstra presset i pris hos dem.

Det er populære produkter som kyllingfilet, fiskekaker, grovbrød, knekkebrød, smoothie, appelsiner, Pepsi Max for å nevne noen. Disse produktene er kuttet med mellom 19–35 prosent, og kampanjen vil vare fram til 11. februar.

Selskapet sjekker også prisene hos de to andre lavpriskjedene hver dag, for å sikre at Kiwi er billigst på alle varer.

– Hvis de andre har et tilbud eller en kampanje setter Kiwi ned prisene tilsvarende eller mer i samme periode, sier Arvin.

Alle prisene i aktuelle kampanjer hos konkurrenter ble justert i går, og KIWI-kundene har fått disse prisene fra i dag klokken 7.

I tillegg fortsetter selskapet med prislås.

– Det fungerer som en sikkerhet for kundene om at prisene kan kun gå ned og ikke opp. I denne kategorien er det i hovedsak sunnere middags- og frokostprodukter som ikke kan gå opp i pris før 1. mai. Men de kan gå ned, sier Arvin til NRK.