Dagens Næringsliv kobler Airbnb-paret til nye svindelforsøk

NRK har i flere saker omtalt kjæresteparet, som er tiltalt for ID-tyverier og bedrageri i en sak med 58 fornærmede.

Rettssaken mot paret har blitt utsatt to ganger fordi politiet ikke har klart å komme i kontakt med de tiltalte.

Etter det NRK kjenner til, har de tiltalte bodd i utlandet over lengre tid, og har oppholdt seg i flere ulike byer i Europa mens politiet har forsøkt å gjøre dem kjent med tiltalen.

NRK har kommet over informasjon, i arbeidet med saken, som peker i retning av at paret kan være involvert i bedrageriforsøk mot Dagens Næringsliv (DN). På NRKs henvendelse bekrefter avisen at de har hatt paret i kikkerten.

Henlagt umiddelbart

NYE SVINDELFORSØK. Det er åpenbart skadelig for DN og for dem som lures til å kjøpe nettjenester. Nå i mai og juni har vi fått flere rapporter om nye svindelforsøk, sier Amund Djuve, sjefredaktør i Dagens Næringsliv. Foto: Amundsen, Paul Sigve / Samfoto

Mannen og hans kjæreste havnet i DNs søkelys i 2016 da de ble utsatt for en utspekulert svindel. DN engasjerte et eksternt sikkerhetsfirma for å finne ut hvem som sto bak e-post-svindelen mot bedriften, og konkluderte med at kjæresteparet kan være involvert.

– Vi har i to omganger gitt politiet informasjon om hvem vi mener står bak dette. Vi har ikke lykkes med å komme i kontakt med personene, og mener derfor at dette er en sak politiet må ta tak i for å stanse svindelen.

Forholdet ble anmeldt, men saken ble umiddelbart henlagt.

– Politiet mente det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå et straffbart forhold, sier Amund Djuve til NRK.

E-post-svindel

SVINDELBREV: Svindlerne sender ut et stort antall e-poster med DNs logo og en anbefaling om å kjøpe ulike produkter. Mottakeren lures til å tro at DN er avsender.

Svindelen mot avisen har pågått i flere omganger etter det, men tiltok igjen senest for noen uker siden.

I en e-post datert 4. juni i år står DN oppført som avsender. Den falske e-posten er utformet som et nyhetsbrev hvor mottakeren skal lures til å tro at avisen har skrevet en sak om hvordan man blir rik på aksjehandel.

Nyhetsbrevet inneholder en lenke til en nettside hvor man blir oppfordret til å betale for en tjeneste, som avisen på ingen måte vil assosieres med.

Skadelig for avisen

DN opplever svindelangrepene som krevende og forteller at det skader bedriftens omdømme når de utsettes for slik svindel.

– Brukere skal vite at DNs redaksjon aldri vil sende mail med lenke og anbefaling om å kjøpe tjenester på utenlandske eller norske nettsider, sier Djuve.

DN tok igjen kontakt med politiet i begynnelsen av juni og venter på en tilbakemelding.

– Vi beklager at politiet har henlagt saken. E-postsvindel er en stor utfordring for oss og andre norske selskaper, og vi mener det er viktig at politiet prioriterer å etterforske slike saker.

Politiadvokat Erik T. Hansen ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til etterforskning av paret. Han vil verken bekrefte eller avkrefte om det er aktuelt å utvide siktelsen eller om det blir tatt ut en ny tiltale mot paret.

Møter i retten

Den tiltaltes forsvarer, Torgeir Falkum, sier at det er politiets oppgave å etterforske straffbare forhold.

– Jeg kan ikke kommentere en sak som politiet ikke har forholdt seg til, sier Falkum.

Når det gjelder den forestående rettssaken, sier han at de tiltalte nå er i dialog med politiet. Ifølge Falkum har de erkjent straffskyld for de fleste postene i tiltalen.

– Min klient er kjent med tiltalen og er innstilt på å møte når saken skal opp for retten, sier han.

34-åringen har tidligere vært i søkelyset for svindelforsøk mot en rekke norske bedrifter. I 2014 advarte norske medier mot mannen, som de antok sto bak omfattende ID-tyveri.

Ikke kjent med svindel-påstandene

Alexander Greaker, som forsvarer den 33 år gamle kvinnen, opplyser til NRK at han ikke er kjent med e-postsvindelen.

– Jeg er heller ikke kjent med at klienten min er mistenkt eller siktet for et slikt forhold, skriver han i en e-post til NRK.

Han opplyser videre at 33-åringen nå er kjent med tiltalen mot henne i saken som skal opp for retten.

– Hun erkjenner forholdene i en stor del av postene i tiltalen, og har lagt mange av kortene på bordet i politiavhør.

Ifølge Greaker har ikke paret holdt seg i skjul for politiet, men skriver at grunnen til at rettssaken mot dem ikke har blitt gjennomført tidligere, er at politiet ikke har klart å forkynne saken mot de tiltalte.

– Nå er hun kjent med at saken skal opp, og kommer til å stille under rettssaken, skriver Greaker.

– Kom hjem

NRK har vært i kontakt med moren til den bedrageritiltalte kvinnen. Hun er ikke kjent med at datteren kan være involvert i en mulig e-postsvindel mot DN, men sier at hun er svært fortvilet over situasjonen datteren har havnet i.

– Jeg håper at de nå kommer hjem fra oppholdet i utlandet. Familien er enig. Kom hjem. Ta din straff og gå videre. Få skikk på livet, sier hun.

– Vi vil jo alle henne vel, og ønsker å hjelpe henne. Men hun må ta sin straff.

Moren har vært klar over at datteren har hatt problemer, men har ikke hatt kontakt med henne på flere år.

– Jeg har blitt kontaktet av politiet to ganger. Da de ringte i midten av mai og lurte på om jeg visste hvor de befant seg, fikk jeg virkelig sjokk, forteller moren.

Berammet på nytt

Politiadvokat Hansen sier de nå forbereder seg på at bedragerisaken, som det allerede foreligger tiltale på, skal gjennomføres etter sommeren en gang.

– Vi tar sikte på å gjennomføre rettssaken til høsten og har vært i kontakt med Oslo tingrett og bedt om at den berammes.

Hvorfor har dere ikke kommet i kontakt med dem tidligere?

– Det vet jeg ikke.

Oslo tingrett har satt av tre uker til rettssaken, som starter 1. oktober.