Dagbladet: Kvinne hevder VG misbruker #metoo-kampanjen

– Det eneste upassende og krenkende jeg har opplevd i denne «saken» er at journalister, i sin jakt på drittsaker overkjører meg og fratar meg retten til selv å eie, og definere, min egen historie, forteller hun til Dagbladet.

SMS-en AUF-eren fikk i 2011 av Giske da han var næringsminister var et tema i en artikkel i VG, som ble koblet til en intern konflikt i partiet.

Innholdet i tekstmeldingen skal ikke ha vært krenkende, men ifølge VG skal flere sentrale medlemmer i Ap ha uttrykt seg kritisk til at tekstmeldingen ble sendt.

Giske ble ikke anklaget for trakassering.

Ifølge VG ble saken tatt opp med Aps daværende partisekretær, Raymond Johansen. I et tidligere intervju med avisa skal AUFs tidligere generalsekretær Tonje Brenna ha sagt at hun i 2011 mente det «ikke var ålreit» at en sentralt tillitsvalgt i Ap sendte meldinger til et medlem av AUF.

VG: – Forstår at det har vært belastende

Kvinnen, som i dag er 25 år, sier til Dagbladet at SMS-en var en ikke-sak for henne, og at hun reagerer på at VG skal ha tatt kontakt med hennes venner og omgangskrets.

Også i VGs opprinnelige artikkel kom det fram at kvinnen motsatte seg at VG omtalte saken, og at hun mente tekstmeldingen var uproblematisk.

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken sier til Dagbladet at hun forstår at saken har vært belastende for kvinnen, men avviser likevel kritikken:

– Vi har gjort normale journalistiske undersøkelser for å få belyst relevante sider ved denne saken, og vi kjenner oss ikke igjen i bildet kvinnen tegner av våre metoder.

Ifølge Håndlykken kan kvinnen beskjed at hun ikke ville bidra mer til saken, noe VG sier de respekterte.

– VG har presisert i teksten at innholdet i meldingen ikke var krenkende og at AUF-kvinnen beskriver meldingen som uproblematisk. Vårt hovedfokus har vært striden som har oppstått i Arbeiderpartiet, sier Håndlykken videre til avisa.