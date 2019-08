Dagbladet: Etterlyser maskerte menn med slagvåpen etter vold i Horten

Tre menn i slutten av tenårene ble utsatt for grov vold natt til lørdag 24. august.

Ifølge Dagbladet er det maskerte menn som skal ha stått bak voldsepisoden i Horten i Vestfold.

De tre fornærmede i den grove voldssaken ble oppsøkt av flere menn som skal ha vært maskerte og ikledd svarte klesplagg.

Dette bekrefter politiet overfor Dagbladet.

Hadde med seg slagvåpen

– Det jeg også kan si er at de hadde med seg en form for slagvåpen, sier politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold til avisa.

Politiet bekrefter også at to av de tre fornærmede skal ha hoppet ut av vinduet fra tredje etasje, antageligvis for å unnslippe volden som fant sted inn i den aktuelle leiligheten.

Det var i femtiden natt til lørdag at tre personer ble funnet liggende på bakken i Storgata i Horten.

Den ene av de tre som ble funnet skadd på bakken er påført livstruende skader.

Kritisk

To av de fornærmede ble fraktet til Ullevål sykehus for behandling, den tredje fornærmede ble fraktet til sykehuset i Tønsberg.

Tilstanden er fremdeles kritisk for den ene mannen, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

Det er foreløpig ingen mistenkte eller siktet i saken.

Det politiet vet er at det snakk om straffbare handlinger og ingen ulykke. De jobber nå med å finne ut hva som har skjedd.

Ønsker tips

Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som har befunnet seg i Horten sentrum ved 5-tiden lørdag morgen og som har vært våkne på dette tidspunktet.

De ønsker også tips fra personer som har informasjon som kan ha interesse for etterforskningen.

Operasjonsleder Merete Kvaal oppfordrer folk til å ta kontakt på telefon 02800 eller 476 96 500, om de har observert noe unormalt i det aktuelle tidsrommet.