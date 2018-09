– Sjekk den nye kleskoden i departementet, flirer kommunikasjonssjef Ottar Løvik. Pensko er bytta ut med fargerike joggesko og pulsklokke. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Bård Hoksrud (45) tripper lett fra side til side i vestibylen hos Landbruksdepartementet.

– Litt dårlig utgangspunkt. Bare 1610 skritt hittil, sier han og viser fram en hvit skritteller.

Målet er 10.000 hver dag.

Ikledd knallgule joggesko og et eneste stort smil er Norges nye landbruks- og matminister klar for dagens stabsmøte – gående.

– Sjekk den nye kleskoden i departementet, flirer kommunikasjonssjefen og strekker fram føttene.

Penskoa er byttet ut med fargerike joggesko og pulsklokker.

– Det er noe med å komme seg ut, få frisk luft og annerledes tanker. Da er det greit å gå, forklarer Bård Hoksrud, og fører staben ut av Landbruksdepartementet til det noe utradisjonelle møtet.

Se hvordan Bård Hoksrud holder møtene sine en arbeidsdag. Du trenger javascript for å se video. Se hvordan Bård Hoksrud holder møtene sine en arbeidsdag.

En matministers lodd

Ute bryter sola så vidt gjennom skylaget og skinner ned på de fire penkledde som diskuterer i frisk gange med sakspapirer i hånda.

En litt for stor skjorte vitner om matministerens nye livsstil som 32 kilo lettere på kun tre måneder. Et daglig kosthold bestående av sjokolade og ti halvlitere brus er byttet ut med en streng Fedon-diett.

Fra 31. mai til 6. september har Bård Hoksrud tatt av 32 kilo. Foto: NRK/Scanpix

– Jeg har hørt at de fleste av mine forgjengere gikk kraftig opp i vekt da de ble landbruksminister. Nå er jo mitt utgangspunkt motsatt, så det er en mulighet for at jeg kanskje kan klare å gå ned i vekt, flirer Hoksrud.

Landbruksministerens første fristelse som statsråd står allerede for døra – Matstreif-stevnet med masse, deilig lokalprodusert mat, som en matminister er forventet å smake på.

– Det blir jo utfordringa, for her blir det mye god mat. Du vet jo hvor glad jeg er i det, ler Hoksrud nervøst.

En landbruks- og matminister er forventet å smake på godsakene som stilles fram på matfestivalen Matstreif. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Han har vist seg å være veldig målrettet på det å gå ned i vekt, så jeg tror han skal klare det, men det blir absolutt en utfordring når han skal rundt og besøke gårder og andre som produserer masse, god, norsk mat, sier Hoksruds politiske rådgiver Rikard Knutsen (Frp).

– Det blir også en utfordring for meg og de andre, så vi får henge i stroppen så vi klarer å holde vekta på et passende nivå, legger rådgiveren til.

Idet følget på fire når stabsturens høyeste punkt, trekkes oppmerksomheten brått bort fra dagens timeplan:

– Kjenner du lukta?

– Åhh. Aaa. Ja – vafler, sukker landbruksministeren før han kjapt legger til:

– Det er nei-mat, og trasker videre.

Landbruksministeren overtales til å smake på lokale oster og gomme under Matstreif i Oslo. Foto: Camilal H. Wernersen / NRK

Et hjerte for lokal matproduksjon

8669 skritt seinere sitter Bård Hoksrud på sitt nye kontor.

Spredt mellom ei glassku, en plakat over saueraser og ulltyper vitner fargerike buketter om at det knapt er ei uke siden Hoksrud vandret ut sammen med statsminister Erna Solberg på Slottsplassen som nyutnevnt landbruksminister.

– Det var vel noen som så for seg at du kunne få et tyngre verv innen samferdsel eller helse og omsorg, men landbruks- og matminister var det vel kanskje ikke så mange som så komme?

– Det var kanskje ikke det, men jeg syns dette er et kjempespennende område. Jeg har jobbet mye med mat som eldrepolitisk talsperson og har mange år bak meg som butikksjef i dagligvarebransjen, svarer Hoksrud.

Den ukes gamle landbruksministeren var en populær gjest under årets Matstreif 2018. Her er det selfie-tid med vinnerne av Spesialitet-godkjenninger ved Matmerk. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Jeg er veldig opptatt av mat og matvarekvalitet, og av hele næringa; alt fra gårdsnæring, skogsnæring og til reindrift. Jeg er også veldig engasjert og har mye politisk erfaring. I tillegg er jeg en jovial person som liker å treffe mennesker og gleder meg å ta fatt på jobben.

Ifølge Hoksrud ønsker han å være en offensiv statsråd med et spesielt øye for lokal matproduksjon.

– Lokal matproduksjon har en kjempeøkning i norsk landbruk, og unge gründere som vil satse. Det er fantastisk bra. Jeg ønsker å bidra til at vi skal doble denne produksjonen fra 5 til 10 mrd. frem mot 2025.

– Rart å ikke kjøpe pølser på bensinstasjonen

Statsrådens andre hjertebarn er god mat til eldre på sykehjem.

– Det er noe jeg brenner veldig for. Det å få mat som smaker, lukter og ser bra ut er fantastisk viktig i menneskers liv. Derfor er jeg glad for at jeg skal jobbe med det.

Selv innså 45-åringen at det var på tide å ta grep i sitt eget kosthold under en tur på Vestlandet for to år siden.

– Det var en del høydeforskjell på veien opp i Sogndal til flyplassen. Da følte jeg at jeg skulle stryke med fire ganger.

Det var rådgiveren som satte ham i bevegelse:

– Hun ga meg ei pulsklokke og beskjed om å gå 10.000 skritt hver dag.

På Fedon-klinikken opplyser kostholdsekspert Hege Barhaughøgda at Hoksrud har gått ned 32 kilo på drøye tre måneder. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Superslankeren innrømmer at det til tider har vært vanskelig å holde seg til den strenge dietten for en som er så glad i mat.

– Det er rart å dra innom bensinstasjon når du ikke spiser pølser, boller eller noe som er godt. Det var litt ekkelt til å begynne med å bare skulle kjøpe vann, sier Hoksrud.

– Det er litt sært å samle på pins og gamle OL-medaljer, men dette er liksom min greie, sier Bård Hoksrud. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Statsråden har fått ros for sin åpenhet rundt vekt og kropp.

– Det er hyggelig, men det var først og fremst jeg som ville gjøre dette for meg selv, fordi jeg skjønte at jeg trengte det, men hvis det kan bidra med å hjelpe andre, så er det vinn-vinn for alle, sier Hoksrud.

Nå lengter han etter å sette tennene i karbohydrater.

– Vafler lukter jo vanvittig godt, men jeg har klart å styre unna foreløpig. Nå er det heldigvis ikke så lenge til jeg kan spise flere ting, smiler han oppglødd.

Pins-venn

I hylla i stortingsleiligheten i Oslo ligger souvenirer fra OL-94, som mange nordmenn hadde et forhold til. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I statsrådens leilighet i Oslo står stabler med halvpakkede esker. Hoksrud er på flyttefot etter å ha rykket opp og inn i regjeringsapparatet.

Fremdeles henger litt av Hoksruds lidenskap igjen i hyller og på vegger. OL-effekter med velkjente norrøne skikkelser gir en pekepinn.

45-åringen trekker fram montre med gylne, små merker med en stolt og litt brydd mine.

– Det er en heftig samling. Før OL på Lillehammer skulle alle ha pins, gjerne en caps med pins på. Det er veldig 90-talls, og det er ikke så mange som driver med det, men det er noe med å ha en hobby, og dette er min greie. Jeg syns det er litt gøy å samle på gamle ting, spesielt OL-relatert, forklarer han opprømt.

Egentlig skulle pins-samleren ha vært i USA i dag, på en samling for pins-venner verden over, men planene måtte plutselig vike.

– Det kom en veldig spennende jobb i veien, flirer statsråden.

Bård Hoksrud har flere utstillingsmontre med pins og deltakermedaljer fra ulike OL. Hobbysamleren skulle egentlig ha vært på en samling for pinsentusiaster i USA, men plutselig fikk han tilbud om å bli statsråd isteden. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Et ja-menneske

Det gode humøret og hans lune vesen ser ut til å være Hoksruds varemerke. Blant pressefotografer har han ry på seg for å være «en som er med på alt».

Det har resultert i noen presseoppslag han i dag angrer litt på. En av episode som står høyt på lista er da Hoksrud lot seg overtale til å teste ut sitt alter ego som metroseksuell mann.

HØR INNSLAGET:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Bård Hoksrud, ein metroseksuell mann?».

– Jeg er alltid en som liker å si ja, og det er jo en utfordring. Jeg har fått høre det at:«nå må du si nei også!». Det er helt fantastisk at jeg klarte å si ja til å stille opp med masse sminke og greier, men jeg liker å være ja-menneske, men nå må jeg prøve å roe meg ned.

Presseoppslaget Hoksrud mest av alt skulle ha vært foruten, er imidlertid av en mørkere karakter.

I 2011 ble politikeren bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester under en utenlandstur i Riga. Selv om Hoksrud la seg flat, beklaget og fikk tilgivelse, spøker lovbruddet fortsatt i bakgrunnen av hans politiske karriere.

– Det er noe alle vet om, og noe utrolig dumt jeg gjorde. Jeg fikk tilgivelse fra kona og familien min, og senere av velgerne i Telemark som valgte meg to ganger etterpå. Men det er klart at alle skjønner at dette er noe som ikke er noe ålreit, men jeg må leve med at jeg gjorde noe dumt, sier en preget statsråd.

Hoksruds politiske karriere ble spådd nedenom og under, men mot alle odds dundret han inn igjen på den politiske scenen.

Han ble gjenvalgt til Stortinget i 2013, og under kommunevalget i 2015 stod Hoksrud nederst på fylkestingslista til Frp i Telemark, men fikk 1010 personstemmer og rykket rett inn i fylkestinget. I tillegg ble han valgt inn i Bambles kommunestyre.

Smilet er borte og øynene blunker i et raskere tempo når Hoksrud sier det har vært tøft å jobbe seg tilbake.

– Jeg setter utrolig pris på at så mange valgte å stemme på meg. Det var utrolig flott for meg å se at selv om man har gjort noe dumt og har tatt ansvaret for det, så er det mulig å få tilgivelse og komme tilbake.

Det har begynt å bli kveld, og skrittelleren lyser 9396 skritt.

– Det er litt for dårlig, men jeg skal gå ut en tur til, smiler statsråden før han tar beina fatt til kontoret hvor det venter nye saker landbruksministeren skal lese seg opp på til morgendagen.