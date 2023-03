Da alt var som svartest fikk Amanda nei fra legen: – Vil gjøre det enda vanskeligere

– Selv om vi med stor sikkerhet ville miste barnet i magen, sa legen nei til å utføre en abort så lenge hjertet hennes fortsatt slo eller før jeg var syk nok, sier Amanda Zurawski til BBC.

Zurawski, som av legen ble nektet abort før hun selv fikk blodforgiftning, er en av fem kvinner som nå saksøker Texas etter lignende tilfeller.

Søksmålet kommer etter en amerikansk høyesterettsavgjørelse i fjor som førte til abortforbud i hele 14 av landets delstater.

Texas er en av statene med strengest lovverk for aborter etter avgjørelsen.

Ville ikke overlevd

I uke 17 av graviditeten fikk Zurawski livmorhalssvikt. Det ble da klart at barnet i magen ikke ville overleve.

Men siden hjertet til barnet fortsatt banket fikk ikke Zurawski helsehjelpen og aborten hun ønsket og hadde behov for.

– Hva ville skje først? Ville hjertet hennes stanse, eller ville jeg bli dødssyk, spør Zurawski forsamlingen hun taler for i en pressekonferanse tirsdag.

BLE NEKTET: Amanda Zurawski håper at ikke flere kvinner opplever å bli nektet abort før det står om fare for eget liv. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Forbudt med aborter

I den store amerikanske delstaten er abort helt forbudt, kun med unntak når det er stor fare for mors liv.

For Zurawski, som hadde brukt 18 måneder på å bli gravid gjennom assistert befruktning, endte aborten hun først fikk da hun selv utviklet blodforgiftning med en skadet eggleder.

– Denne skaden vil gjøre det enda vanskeligere for meg å bli gravid i fremtiden, sier hun.

En lege som utfører en abort hvor hjertet til barnet fortsatt banker kan i Texas bli dømt til 99 år i fengsel, eller 100.000 i bot samt bli fratatt legelisensen.

Ble rådet til abort – fikk likevel nei

Lauren Miller fra Dallas var gravid med tvillinger. Tolv uker inn i svangerskapet viser det seg at den ene tvillingen ikke var levedyktig.

Den hadde utviklet en diagnose som blant annet førte til deformert hjerne og et underutviklet hjerte.

BBC skriver at en spesialist rådet Miller til å gjennomføre en abort med hensyn til den friske tvillingen og ikke minst, egen helse.

Men i magen banket det syke barnets hjerte. Dette fratok Miller muligheten for abort.

Også blant de tre andre kvinnene var det stor usikkerhet for om fosteret ville overleve, men de fikk likevel nei til medisinsk assistert abort.

MÅTTE REISE UT AV STATEN: Lauren Miller måtte reise ut av Texas for å ta abort. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Usikkerhet

Selv om loven åpner for unntak i medisinske nødssituasjoner for mor, er det mye usikkerhet rundt hva dette betyr i praksis.

De fem kvinnene, sammen med to leger, saksøker nå delstaten for å få klarhet i hva dette egentlig betyr.

Kvinnene mener dagens regelverk fører til at gravide blir tvunget til å gå med alvorlige og livstruende komplikasjoner, helt frem til de er i stor livsfare.

Noe de selv hevder skjedde dem.

Reiser til andre stater

Til VG forteller Miller at den eneste løsningen for henne og det friske barnet i magen, ble å fly til den mer liberale delstaten Colorado, hvor abort fortsatt er lovlig og selvbestemt.

Miller er fortsatt gravid med den friske tvillingen.

– Jeg var så heldig som hadde tilgang til et nettverk og leger utenfor Texas, for å få den hjelpen jeg trengte. Jeg vet at ikke alle har det, og jeg følte meg skyldig for det oppe i det hele, sier Miller til VG.

Av de fem kvinnene reiste fire til andre delstater for å gjennomføre abortene sine.

OMFATTENDE DOKUMENT: Søksmålet mot den amerikanske delstaten er på hele 91 sider. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

– Farlig å være gravid

Målet for søksmålet, som er det første av sitt slag, er å gjøre det lettere for leger å gi abort når medisinske nødssituasjoner oppstår.

– For nå er det farlig å være gravid i Texas.

Det sier Nancy Northup, leder av menneskerettighetsorganisasjonen, «The Center for Reproductive Justice», som sammen med de fem kvinnene står bak søksmålet.

Også de håper søksmålet vil føre til en liten oppmykning i regelverket, som vil påvirke mange kvinners liv.

– Leger i Texas er redde for å snakke om problemet offentlig, av frykt for hevnaksjoner, uttaler en av legene, Damla Karsan, i søksmålet.

Mener regelverket er klart nok

På den andre siden av striden mener abortmotstanderne at regelverket er godt nok som det er.

Bryan Hughes, delstatssenator og mannen bak abortforbudet i Texas, skriver i et brev til Texas Medical Board at loven klart definerer nødssituasjon som «en livstruende fysisk tilstand forårsaket eller forverret av graviditet» og «som utsetter kvinnen for fare for død eller en alvorlig trussel for skade på kroppsfunksjoner om ikke en abort finner sted.»

Legene som nektet de fem kvinnene abort er ikke nevnt ved navn i søksmålet, og disse er heller ikke saksøkt.