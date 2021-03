Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke meldte Avisa Oslo og flere andre medier at Norgesgruppen stanset salget av brus fra produsenten bak Tøyen Cola, inntil de endret etiketter på flere flasker.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Bakgrunnen er at det står «COVID» på flaskene, i tillegg til flere andre stikkord. Stikkordene har av mange blitt tolket som referanser til kjente konspirasjonsteorier (se forklaring lenger ned i saken).

12 Coop-butikker i Oslo-området begynte nylig å selge brus fra den lille brusprodusenten fra Oslo

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier de nylig ble oppmerksom på diskusjonen rundt brusprodusenten. Coop er tydelige på at denne typen merking ikke er akseptabel, og har bedt om at etikettene endres.

– Coop ønsker ikke at leverandører benytter produkter til å fremme politisk budskap, eller som i dette tilfellet konspirasjonsteorier, og vi har tatt dette opp med leverandøren som har lovet å endre praksisen. Coop stiller seg ikke bak budskapene som er forsøkt kommunisert på etikettene, sier Kristiansen.

Coop sier de vil selge ut brus som allerede er i butikken.

– I Coop har vi nullvisjon når det gjelder matsvinn og vi ønsker derfor ikke å kaste varene, sier Kristiansen.

Stikkordene

Coop opplyser at salget av O. Mathisen-produkter har økt etter at stikkordene på flasken ble omtalt i mediene. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Et av stikkordene bakpå brusflaskene er «EVENT201», en pandemi-øvelse som ble holdt i oktober 2019 i regi av blant andre World Economic Forum og stiftelsen til Bill og Melinda Gates, kort tid før pandemien brøt ut. Ifølge Reuters ble det i en dokumentar om koronaviruset spekulert i om Gates-ekteparet og andre visste om utbruddet i forkant.

Dette har blitt avvist av en rekke faktasjekker og internasjonale medier. Business Insider omtaler koblingen til Bill Gates som «bisarr».

Det står også «ID2020», som er en organisasjon som av enkelte har blitt anklaget for å stå bak en digital ID som skal sprøytes inn i kroppen på folk via vaksiner. Det er helt feil, har Faktisk.no, slått fast.

Det vises også til «5G», som er det nye mobilnettet som nå bygges ut over hele verden. Den siste tiden har flere konspirasjonsteoretikere helt feilaktig koblet nettverket til pandemien. I tillegg er «1984» nevnt, den klassiske romanen fra George Orwell, som beskriver et dystopisk overvåkningssamfunn.

Denne remsa med stikkord har fått flere til å ta til orde for boikott av O. Mathisen-produkter i sosiale medier. Foto: Torstein Bøe

Salget har økt

Kristiansen opplyser at Coop totalt har solgt 3100 brusflasker. Han sier salget har økt etter omtalen den siste tiden.

– I den grad det går an å si at salget «har tatt» av med så lite volum, så ser vi at salget økte betydelig sist uke da saken ble kjent.

Kristiansen påpeker også at mange småskalaprodusenter sliter økonomisk under pandemien. Retur av varene vil påføre produsenten økonomisk tap.

– Samlet sett mener vi derfor det mest fornuftige er å selge ut varene, så lenge produsenten har lovet å endre sin praksis.

På spørsmål om spredning av stikkord som settes i sammenheng med teorier om at pandemien er menneskeskapt kan føre til at færre følger smittevernregler – og dermed forlenge den tøffe tiden for mindre produsenter, svarer Kristiansen at han som «traust gjøvikenser og lite bevandret i konspirasjonsteorier, kanskje ikke er den rette til å vurdere det».

– Men jeg tror ikke denne teksten, som de færreste hadde lagt merke til om det ikke hadde blitt omtalt i media eller sosiale medier, er det som bidrar til at folk ikke følger råd fra helsemyndighetene, sier Kristiansen.

– Rettigheter står på spill

Daglig leder og eier av O. Mathisen AS, Jarle Hollerud, mener diskusjonene rundt brusetikettene har kommet ut av kontroll, og at mange har tolket stikkordene på flaskene feil. Samtidig er han tydelig på at etikettene kommer til å bli endret.

Hollerud sier han ønsker å sette søkelyset på hvilke rettigheter folk har.

– Dette kan også tolkes som at våre rettigheter står på spill. Det er personlige rettigheter som står i fokus her, når mennesker fullt ut aksepterer å låse seg inne i et år på bakgrunn av denne pandemien, sier Hollerud.

Tøyencola og andre O. Mathisen-produkter. Foto: Torstein Bøe / NTB

Om referansen til boka «1984»:

– Jeg har lest «1984» og er veldig skremt over at vi er ferd med å nærme oss de samme tilstandene, når det gjelder digital gjenkjennelse og rettigheter. Dette har bare vært en sleivete kommentar fra min side.

Om 5G:

– Så vidt jeg har skjønt er 5G-teknologi en form for mikrobølge-stråler. Det er enormt mange lærde mennesker som roper varsko om det å oppholde seg i en mikrobølgeovn over tid, sier Hollerud.

Faktisk.no har tidligere skrevet at det ikke finnes noen anerkjent forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, verken for mennesker eller dyr.