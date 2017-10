Den siste kvartalsrapporten for dagligvarehandelen viser at Coop-eide Extra er den matvarekjeden som har opplevd størst vekst det siste året.

De siste 12 månedene har kjedens markedsandel vokst fra 11,2 til 12,5 prosent, samtidig som den totale veksten i dagligvarehandelen bremser opp.

Størst er tilbakegangen for Reitan-eide Rema 1000, som går tilbake ett helt prosentpoeng, fra 24,5 til 23,5 prosent. Dermed fortsetter tendensen fra halvårstallene i august, som også da viste en tilbakegang i kjedens markedsandel.

Reitan taper terreng

Rema, som det siste året har satset tung på sin nye bestevenn-strategi og den mye omtalte appen «Æ», ser nå ut til å miste markedsandeler til både Norgesgruppen og Coop.

Mens Extra vokser kraftig, forsyner også Norgesgruppen-eide Kiwi seg av lavprismarkedet, og vokser fra 20,1 til 21,0 prosent.

– Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med å vokse 0,9 prosentpoeng i et veldig tøft dagligvaremarked. Kiwi er den soleklare vekstvinneren over tid, og vokser på tøffe tall, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Arvin, som sier kjeden har et klart mål om å bli den største dagligvarekjeden i landet.

STRÅLENDE FORNØYD: Kristine Arvin i Kiwi konstaterer at kjeden er på god vei mot målet om å bli landets største daglivarekjede. Foto: Kiwi

For Rema ligger det ingen overraskelser i tallene, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en e-post.

– I første halvår hadde vi en nedgang på cirka ett prosentpoeng målt mot fjoråret. Dette har også vært poengtert i flere nyhetssaker tidligere i år. I etterkant har omsetningen og markedsandelene flatet ut. Vi må bare stå på, og våre kjøpmenn og ansatte jobber hardt hver dag for å gi kundene våre de laveste prisene, skriver Fossum.

Vil heller konkurrere med Kiwi

Markedsanalysebyrået Nielsens kvartalsvise tall for dagligvarebransjen viser altså at Extra er kjeden som har hatt størst vekst det siste året.

– Dette er utelukkende gode nyheter for oss, sier informasjonssjef Bjørn Takle Friis i Coop-gruppen.

VIL TA KUNDER FRA KIWI: Bjørn Takle Friis i Coop-gruppen gleder seg over tallene, men vil heller ta kunder fra Kiwi enn Rema. Foto: Coop

Friis mener oppskriften på lavpriskjedens suksess er at de har satset på et bredere utvalg enn konkurrentene i samme sjikt.

Selv om Extra nå vokser på bekostning av Rema, skulle Friis heller sett at Extra forsynte seg av kundene til Kiwi.

– I utgangspunktet ønsker vi jo så mange kunder som mulig, men vi ønsker heller å ta kundene fra Norgesgruppen, som er den store, sterke i bransjen, sier Friis.